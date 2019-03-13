Случай туберкулеза в школе Покровска: Есть ли угроза и как идет учебный процесс (Видео). Новости

В одной из школ Покровска (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) в начале марта обнаружили туберкулез. Носителем опасного вируса стал ученик 8 класса. Сейчас он на лечении. Закрывать школу на карантин не стали. Ведь тогда бы вынужденные каникулы затянулись примерно на полгода.

По словам учителей, до этого мальчик был здоров и даже имел соответствующую справку. «На 1 сентября 2018 года, согласно всех предоставленных медицинских документов, с его здоровьем было все в порядке. Школа точно здесь ни в чем не виновата. Инкубационный период туберкулеза 3 месяца. Тогда надо говорить о закрытии учебного заведения до конца учебного года. В этом никакой нужды не было», – сообщила начальник отдела образования Покровского городского совета Марина Голуб.

Специалисты лабораторного центра продезинфицировали все помещения: классы, коридоры, столовую. «Сейчас угрозы не существует. Больного нет, дезинфекция проведена. Дезинфекции подлежали поверхности, то есть пол, парты, стены, посуда, вещи. То есть все предметы, где мог быть потенциальный возбудитель туберкулеза, были активно и своевременно дезинфицированы», – рассказал заведующий организации эпидемиологических исследований Покровского филиала ГУ «Донецкий областной лабораторный центр» Сергей Сидорченко.

В течение недели дополнительный медосмотр пройдут не только дети, но и персонал учебного заведения. «Наблюдает врач-фтизиатр и контролирует всю эту ситуацию. До этого у нас и так проводились санитарно-гигиенические нормы», – сказала штатный медик учебного заведения Татьяна Ликаренко.

Больной восьмиклассник – на лечении. Директор школы уверяет, учебный процесс проходит в обычном режиме. «Паника была, сейчас все входит в русло, все нормально. Сейчас у нас все нормально», – говорит директор учебного заведения Татьяна Кострица.

Зато родители детей до сих пор обеспокоены, не заразился ли еще кто-то опасной болезнью. «Беспокоилась из-за своего ребенка, потому что кабинетная система, может где-то этот ребенок свою палочку оставил. Надеюсь, что все будет хорошо», – сказала мать одного из учеников Елена.

Врачи успокаивают, угрозы для других учеников нет. Однако, дополнительный надзор все же будет. «Класс мы будем обследовать: это будет рентген и постановка проб манту», – сообщила фтизиатр Ирина Сорокина.

Что касается мальчика, то, по словам врачей, он должен быстро выздороветь. Ведь туберкулез у него обнаружили на ранней стадии.

Источник: ТК «Донбасс»

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