Из неподконтрольного Донбасса выехали около 3 миллионов жителей, – правозащитники. Новости

Около 3 миллионов жителей Донбасса были вынуждены бежать из своих мест постоянного жительства из-за риска погибнуть. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе пресс-конференции, представляя доклад*, заявил директор Харьковской правозащитной группы (ХПГ) Евгений Захаров. Пресс-конференция «Насильственные преступления, совершенные в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014-2018 гг.» прошла 12 марта.

«Выехало около 3 миллионов людей, по нашим данным, около полумиллиона выехали в Россию и другие страны, но преимущественно в Россию. Около 2 миллионов зарегистрировались как внутренне перемещенные лица, но около полумиллиона из них вернулись назад. Около 500 тысяч переселенцев вообще не регистрировались как переселенцы, им это не было необходимо. Ну и на сегодня в Украине зарегистрировано около 1,5 миллиона внутренних переселенцев», – отметил Евгений Захаров.

* Доклад охватывает период с конца 2014 года и до конца 2018 года.

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