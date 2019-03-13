Субсидия наличными: Как работает система на Донетчине (Видео). Новости

В Донецкой области люди уже получают субсидии наличными. Пенсионеры – вместе с пенсией. Все остальные – в «Ощадбанке».

Жительница Мариуполя Лариса Резниченко в первый раз получает субсидию на руки – вместе с пенсией. Оповещение об этом нашла в почтовом ящике. «Вот пришла, в субботу или воскресенье воткнула почтальонша. Потому что мне приносит пенсию почтальон», – говорит она.

В «Укрпочте» уверяют, что люди не почувствуют никаких неудобств. Вместо одного списка надо расписаться в двух. «Наши почтальоны доставляют пенсию вместе с субсидией. Это отдельными списочками оно идет. Доставляют на дом, тут же могут предложить оплатить коммунальные платежи», – объяснила начальник почтового отделения № 55 Анна Емцева.

Почтальона Наталью люди знают давно, поэтому охотно открывают двери. Она принесла субсидию домой пенсионерке Наталье Зеленской. Женщина радуется – получила все до копейки. «Да, полностью, что положено, то я и получила. Сейчас пойду, заплачу за услуги. В первую очередь у меня за услуги. А что остается – то уже мое», – делится пенсионерка.

Как рассказали в «Ощадбанке», здесь средства начислят на карту. Люди получат деньги и сами оплатят квартплату. Но это, если субсидию оформили в 2018 году. С теми, кому помощь начислили с января, – расчет иной. «Людям приходят смс на мобильные телефоны, и мы напрямую перечисляем деньги на коммунальные предприятия. Люди соответственно уже доплачивают. Они видят, сколько какому предприятию было оплачено из субсидии», – разъяснил руководитель мариупольского отделения «Ощадбанка» Максим Чистюхин.

Монетизация субсидий должна мотивировать людей потреблять меньше. Все сэкономленное можно положить себе в карман.

Источник: ТК «Донбасс»

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