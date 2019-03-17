В школе Талаковки вспомнили о бомбоубежищах, куда не заглядывали с 2015 года (Фото). Новости

В поселке Талаковка (административно подчинен Кальмиусскому району Мариуполя, Донецкая обл.) почти ежедневно нет спокойствия. Об этом рассказала учитель украинского языка и литературы школы №58 Любовь Пинчук.

Женщина с ужасом вспоминает канонаду несколько дней назад. Тогда снова вспомнили о бомбоубежищах, куда не заглядывали с 2015 года – тогда укрытие спасало почти 300 учеников. «Это было что-то тяжелое, достаточно часто. Опускались в убежище и определенное время мы там находились, потому что боялись с детьми подняться наверх», – сказала Любовь Пинчук.

Когда-то помещения использовались как тир, а теперь здесь можно спрятать детей от артиллерийских обстрелов.

В тоже время, под Мариуполем люди ежедневно пересекают контрольный пункт въезда-выезда (КППВ) «Гнутово». Тысячи людей едут из временно неподконтрольных украинской власти территорий за пенсиями, продуктами и товарами. А совсем рядом в полях продолжаются боевые действия.

На КПВВ «Гнутово» пограничники не особо доверяют «перемириям». Во время обстрела мирных жителей они готовы вывезти на бронетехнике. А если не успеют, то отведут в места укрытия. По словам пограничника Андрея Боровского, места укрытия размещены по всему периметру КПВВ.

Напомним, 7 марта на заседании подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) стороны договорились о режиме тишины на линии разграничения на Донбассе с полуночи, 8 марта и бессрочно.

Как сообщалось ранее, Министерство иностранных дел Украины направило СММ ОБСЕ ноту, в которой привело факты нарушения незаконными вооруженными формированиями (НВФ) режима прекращения огня и попросило дать им оценку. СММ ОБСЕ зафиксировала около 500 нарушений режима прекращения огня на Донбассе уже в первые 24 часа после вступления в силу весеннего перемирия. С тех пор по состоянию на 13 марта Миссией зафиксировано более 4 тысяч нарушений режима прекращения огня.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «СПЕЦКОР | Новини 2+2»

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