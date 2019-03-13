Три «достижения» за два года: Переселенцы в Киеве требовали разогнать МинВОТ (Фото). Новости

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) необходимо либо расформировать, либо провести в нем кардинальные изменения. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 марта, в ходе акции в Киеве заявили общественники-переселенцы из Донбасса.

Начиная с 2015 года, ежегодно 13 марта на Майдане переселенцы проводят акцию памяти «кровавого митинга» в Донецке. В тот день погиб украинский активист Дмитрий Чернявский.

И если первые годы на Майдане собиралось более сотни выходцев из Донбасса, сегодняшнее мероприятие насчитывало около 50-ти участников. Организаторы поясняют – это логично.

«Как для переселенцев – людей немало. Дело в том, что от ВПЛ не стоит ожидать какой-то сверхактивности. Потому что переселенцы – это люди, которые себя ощущают неудобными, ущемленными. Это не те люди, которые смело могут говорить о своих нарушенных правах. Очень редко кто из переселенцев решается на определенную активность», – прокомментировала «Донецким новостям» соорганизатор акции, представитель ОО «Украинская народная рада Донетчины и Луганщины» («Українська народна рада Донеччини та Луганщини»), журналист Татьяна Заровная.

«Нас действительно с каждым годом здесь, на Майдане, собирается все меньше, но мы все равно стойкие. И за эти 5 лет я ощутила на себе две вещи. Во-первых, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Это касается, в частности, государственной помощи нам, как переселенцам. А во-вторых, мы оказались сильнее, чем нас хотели бы видеть и с этой, и с той стороны. Мы выжили, мы держимся вместе, и в этом наша сила», – дополнила правозащитница Татьяна Матяш.

Татьяна Заровная

В ходе митинга активисты акцентировали на бездействии МинВОТ, которое превратилось в ведомство обогащения чиновников и пиара отдельных персон.

«МинВОТ – абсолютно бесполезное министерство. Мы – "Украинская народная рада Донетчины и Луганщины" – были среди тех организаций, которые ратовали за его создание. Мы надеялись, что это будет профильное министерство, которое будет заботится о реализации прав людей, которые пострадали в результате войны – как переселенцев, так и тех, кто остался на оккупированной территории. Но за все время существования МинВОТ мы убедились, что это министерство – просто средство "прокормки" людей, которые в нем работают. Это бесполезное ведомство, которое ничем не занималось, результативность – ноль. МинВОТ существует, по сути, для пиара замминистров Георгия Туки и Юрия Гримчака, и чтобы замы министра Черныша получали хорошую зарплату», – отметила Татьяна Заровная.

По ее мнению, министерство нуждается в кардинальных изменениях. «Я считаю, что когда в консерватории неладно, нет смысла менять стулья местами. Думаю, что это мертворожденное министерство, его нужно полностью разогнать или кардинально перестроить его работу», – добавила она.

По словам Татьяны Матяш, сейчас в министерстве работает 100 сотрудников, но среди них практически нет переселенцев. «На сегодняшний день я не смогла получить информацию, остался ли среди них хоть один переселенец. То есть фактически профильное министерство отдано на откуп людям, которые просто нас не понимают, не ощущают – они для нас чужие, и мы для них чужие. Они не знают наших потребностей», – акцентировала она.

Кроме того, как охарактеризовала Матяш, в МинВОТ работают люди со своеобразной «манией», которые не воспринимают критику в свой адрес. «Например, одна из общественных организаций заявила, что МинВОТ за последние 2 года сделало нуль – для переселенцев, нуль – для жителей оккупированных территорий. В ответ МинВОТ подает на эту организацию в суд. Иск, по-моему, на 47 листов и к нему прилагается отчет на 168 страниц относительно того, как министерством выполняется план по Донбассу. Причем в этом отчете приводятся данные СБУ, МВД и пр., как они кого задерживают, также подается информация военно-гражданских администраций. И только в конце МинВОТ включил свои достижения за полтора года. Так вот, за полтора года министерство решило всего 3 вопроса. Первое: они написали какое-то письмо всем военно-гражданским администрациям, и бегали на почту, чтобы его отправить. Второе – встреча по вопросу работы КПВВ, по результатам которой КПВВ самостоятельно, за свои деньги купили видеокамеры и своими силами установила их на линии разграничения. И третье – МинВОТ пропиарилось на том, как международная общественная организация "Каритас" отправила на отдых 358 детей», – рассказала правозащитница.

Татьяна Матяш

Татьяна Заровная подчеркивает, что министерство должно решать проблемы жителей Донбасса – как по эту сторону линии разграничения, так и за ней. А в результате, те же пенсионеры получили систему «Аркан». «Многие из них не получают свои пенсии, просто потому, что кто-то придумал систему "Аркан". И людей лишают пенсий за то, что они якобы находились на неподконтрольной территории более 60-ти дней (т. е. сверх ограничений). При этом программа допускает ошибки, которые сказываются на жизни людей. У меня есть друг, который был в плену в Горловке. Он патриот и борец за Украину. Он ни разу с начала оккупации не был в родной Горловке, но он тоже попал в эту систему "Аркан" и у него на 3 месяца отняли пенсию. После этого вы обращаетесь в Пенсионный фонд, говорите, что произошла ошибка. ПФУ говорит – ок, мы все исправим, но пенсию не возвращают (т. к. Кабмин уже почти год не может разработать схему по выплате данных долгов, – ред.). Долг по пенсии не возвращают даже после того, как на руках есть решение суда», – привела пример активистка.

«Мое субъективное мнение, что просто власти деньги нужны на выборы. И тот же долг по пенсии моей мамы в 2 месяца – они просто необходимы на выборы», – высказала она свое мнение.

Заровная признает, что за последнее время есть и положительные изменения относительно прав переселенцев, но их недостаточно. «Жители оккупированных территорий, они хотя бы живут у себя дома. Мы же лишены имущества, мы лишены дома. Слава богу, нам сейчас хотя бы вернули право голосовать. Благодаря медреформе (и это плюс) мы теперь можем получать медобслуживание вне зависимости от прописки. Но в иных вещах, например, т. н. помощь на оплату коммунальных услуг и аренды жилья (442 грн для трудоспостобных и 884 грн для нетрудоспособных, – ред.), мы часто ограничены. Знаю многих, кто пытается оформить эту помощь, но им отказывают. Я опять прихожу к выводу, что власть нуждается в наших деньгах – деньгах самых пострадавших людей», – резюмировала Заровная.