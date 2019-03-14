В отличие от центра: Как выглядят окраины Донецка (Фото, видео). Новости

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», проехал по Куйбышевскому и Кировскому районам города.

«Проедем по Куйбышевскому району, зацепим немного Азотный и направимся в сторону Старомихайловки. Старомихайловка – это северо-западная часть Донецка», – анонсировал путь дончанин.

Проезжая по Куйбышевскому району, он отмечает практически отсутствие на улицах транспорта и людей, хотя свою поездку совершал в понедельник в 10 часов утра.

«Как видите, автомобильного трафика и людей, по сравнению с центром, практически нет. Большинство выехало из этой части, например, в иные районы города. Так, по аренде жилья спросом пользуются Буденовский, Пролетарский и Ворошиловский районы», – комментирует «Виконста».

Парень отмечает, что снимает город, прежде всего для тех, кто уже несколько лет не видел свою малую родину и ностальгирует по ней.

Он проезжает наиболее знаковые места – рынок, ОШ № 52 и пр.

«Виконста» продолжает пусть по Куйбышевскому району, доезжая до железнодорожного переезда, через который идет дорога в Кировский район Донецка.

«Раньше на этом переезде люди стояли по 20-30 минут, т.к. это был основной железнодорожный подъезд к Донецку и выезд в сторону Мариуполя. Сейчас же по этими жд-путями мало кто передвигается», – комментирует парень.

Мимо шахты «Лидиевская» он въезжает в Кировский район.

В 2011 году в микрорайоне Бирюзово началось строительство автомоста, который бы связал западную и северную часть города в рамках единой окружной трассы. «По прямой можно было бы доехать с поселка Пески до микрорайона Текстильщик и выехать на высоковольтную трассу [в сторону Марьинки]. Слева от моста – направление Петровской телевышки, там уже вырубили посадку под строительство. И если бы мост достроили, то в этой части города авто- и пассажиропоток существенно бы облегчился», – поясняет дончанин.

Правда, с учетом нынешнего практически нулевого автотрафика необходимость в данном мосте отпала сама собой.

Водитель проезжает мимо шахты им. Скочинского, направляется в сторону шахты им. Абакумова и одноименного поселка, за которым находится поселок Старомихайловка – это уже линия разграничения, далее – украинские позиции.

Поселок Абакумово в начале марта выгляди следующим образом:

В довоенном очертании Донецк заканчивается конечной остановкой автобуса № 41. Здесь же расположен Абакумовский рынок. При «ДНР» же границы города расширили, присоединив поселок Старомихайловка.

Напомним, «Виконста» также продемонстрировал центральную часть города – проехал вдоль торгово-развлекательного центра «Золотое кольцо», мимо автостанции, а также по улице Университетской до Шахтерской площади. Дончанин проехал и по улице Артема – от торгового центра «Маяк» до железнодорожного вокзала.

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