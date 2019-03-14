О Донбассе все забыли: Переселенцы из Донбасса слабее крымчан в отстаивании своих прав (Видео). Новости

В отличие о переселенцев из Крыма переселенцы из Донбасса не могут объединиться для отстаивания своих прав и прав сограждан, оставшихся на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом 13 марта в Киеве в ходе акции памяти «кровавого митинга» 2014 года в Донецке, заявил муфтий Духовного управления мусульман, переселенец из Донецка Саид Исмагилов.

«В Украине есть два оккупированных региона – Крым и Донбасс. И что нас, дончан, отличает от крымчан: у них есть организованное сопротивление. Это сопротивление на уровне общественности. Если кого-то арестовали, посадили в тюрьму, убили, об этом информируют весь мир, они об этом не молчат. Они защищают каждого человека, доносят информацию до международных и правозащитных организаций. А у нас, к сожалению, этого нет. Мы не можем объединиться для защиты тех, кто сейчас находится в тюрьмах, кого сейчас пытают», – считает Исмагилов.

Он акцентировал, что сейчас в «ЛНР» и «ДНР» закрывают мечети, церкви, репрессируют верующих, выискивают и арестовывают патриотов Украины. «Это продолжается по сей день. Но мы, к сожалению, не смогли встать на защиту наших людей. Мы даже не можем донести до мировой общественности, до правозащитных организаций, да даже до украинской власти, что там терпят репрессии оккупантов наши сограждане. Крымчане же, в отличие от нас, сгруппировались и борются за каждого человека. И это дает свои плоды – на президентском, на международном уровне от российской власти требуют освободить заключенных, остановить пытки... Мы же очень слабые. Мы не можем объединиться и защищать наши интересы. И это большой минус», – продолжил муфтий.

«Мы должны что-то делать, потому что о Донбассе все забыли. Он ушел с информационных лент. Уже все привыкли к тому, что это какая-то серая, черная оккупированная территория и она как бы уже не нужна Украине. И она уже не интересна и международной общественности», – констатировал он.

Исмагилов напомнил, что переселенцы-крымчане обратились ко всем кандидатам в президенты с требованием озвучить положения программ относительно защиты граждан на оккупированных территориях и освобождения этих территорий. «Думаю, что мы, дончане, также должны аналогичным образом требовать, чтобы те, кто претендуют на места во власти, в парламенте, давали свои оценки и озвучивали, как они будут защищать наших сограждан и каким они видят будущее оккупированных территорий, как их будут освобождать», – предложил он.

«Я надеюсь, что у нас это все впереди. Будем объединяться, озвучивать информацию о репрессиях, будем напоминать всему миру о нашем общественном сопротивлении. И мы никогда не должны смириться с этой ситуацией. В сердце каждого из нас должна постоянно теплиться надежда, что наш дом будет освобожден. Что мы обязательно туда вернемся – в свои дома, к могилам родных, к тем, кто там остался. Но если мы опустим руки, кроме нас никто за Донбасс не будет бороться», – резюмировал муфтий.

Как сообщалось ранее, 13 марта в Киеве прошла акция переселенцев, в ходе которой они потребовали расформировать Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

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