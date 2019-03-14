Даже не пытаются объяснить ситуацию: В «ДНР» сокращают объемы социального хлеба (Фото). Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области сокращают объемы выпечки социального хлеба – в три раза. Об этом в соцсети сообщил «экс-депутат ДНР», экс-глава разведки «ДНР» Евгений Тинянский.

Как пишет Тинянский, он еще в августе 2018 года предупреждал о том, что «ДНР» находится на пороге хлебного кризиса «ввиду бестолковой управленческой политики и тотального воровства».

«И вот, в ДНР поставлена новая власть. Прошло фактически 7 месяцев с назначения Пушилина и чуть меньше с назначения Ананченко. И? И что? Что они сделали для продовольственной безопасности? Ну, кроме того, что попытались ввести 50% пошлину на ввоз муки, чтоб нажиться», – утверждает «экс-депутат».

«А между тем, с мукой не так хорошо, если не сказать хуже… Если ранее социальные сорта хлеба составляли 22% от общего количества производимой продукции, то нынче это не более 7%. Об этом уведомляются торговые сети с четким указанием причины – дефицит муки», – добавляет он.

В подтверждение своих слов Тинянский публикует фото:

Местные жители не удивлены данным фактом. Люди пишут о том, что мука значительно выросла в цене, а хлеб стал хуже по качеству:

Людмила: «Хлеб стал отвратительный, хотя и дороже...»;

Петр: «Гонят туфту из кормового зерна»;

Дима: «Ну у нас-то понятно, Ташкент весь урожай вывез... Вот и приплыли»;

Раиса: «Мука одно время вообще пропала. Сейчас есть. Самую дешевую нашла по 19,8 руб. (8 грн по местному курсу на 14.03.2019 – ред.) за кг. В других местах 54-64 руб. (22-26 грн – ред.) за 2 кг. Была она у нас осенью 30-36 руб. (12-15 грн – ред.) за кг»;

Павел: «Мука из гуманитарной помощи за деньги… Это изначально прибыльный бизнес»;

Джоана: «Только один раз покупалась мука на развес – первый и последний – ужасающее качество; но в последние месяцы пакетная мука, заявленная высшим сортом, по факту, такое ощущение, что является смесью второго и первого сортов. Раньше она была лучше».

Также пользователи соцсетей отмечают, что подорожали и иные продукты питания:

Валентина: «Мука, это да! А яйца, рыба, мясо, сл. масло, овощи? Какие нужно иметь доходы, чтобы покупать эти продукты? На прилавках изобилие, в холодильниках пустые полки. И тишина со стороны властей. Они отгородились от нас молчанием и даже не пытаются объяснить ситуацию. Чтоб люди не задавали вопросов»;

«Мара»: «Зато их доходы в среднем под 200 тыс. руб. (81 тыс. грн – ред.) в месяц, а нам, бездари, будут считать нормы потребления на 3 тыс. руб. (1,2 тыс. грн – ред.)».

Ранее сообщалось, что в «ДНР» в декабре 2018 года на рынках и в супермаркетах возник ажиотаж с мукой. Ее либо нет, либо осталась российского производства по завышенным ценам. В «правительстве» в ситуации обвинили спекулянтов.

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