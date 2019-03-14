Будут пилить: В «ДНР» придумали, как проведут день выборов президента Украины. Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке 31 марта, в день выборов президента Украины, планируют провести очередную акцию. О ее сути в соцсети сообщил «экс-депутат ДНР», экс-глава разведки «ДНР» Евгений Тинянский.

«Дошла информация, что 31 марта в Донецке на площадь могут погнать некоторых бюджетников для участия в одном тупом и дебильном мероприятии. Знаете что планируют? Награждение Порошенко медалью Иуды. Награждать будет заслуженный МММщик Муратов, друган [главы ДНР] Пушилина. Вот так пилятся деньги», – написал Тинянский.

По его словам, что идея акции родилась еще 13 февраля. «Глава центрального исполкома движения "Донецкая республика" Алексей Муратов выдал сногсшибательную идею. Идея заключается в том, чтобы сделать в ДНР для Порошенко медаль Иуды. Чувствуете, дончане, как вам сразу дышаться легче стало? Вот. Это все благодаря креативу ветерана МММ и близкого товарища Дениса Пушилина. Стеб над здравым смыслом продолжается», – писал Тинянский в феврале.

Он неоднократно акцентировал, что с приходом к «власти» Дениса Пушилина в «ДНР» начнутся «всякие распилочные флэшмобы». «И тут не надо быть аналитиком. Достаточно просто трезво посмотреть», – констатирует он.

«Тоже слышал, что педагогов собираются выгнать на улицу в Донецке», – подтверждает дончанин Сергей.

Дончане тут же отреагировали на информповод:

«Войс»: «Пушилина самого давно пора наградить медалью Иуды»:

Анжелика: «С наших флешмобов в Украине уже животы со смеху надорвали. Зачем такой цирк? Зачем эта клоунада?»;

Наталья: «Денежную премию не забудьте к медали выдать. Идиоты. Праздниками задолбали ((( Так еще и новые учредил: пчеловода и геолога!! Ну такое важное дело для людей! Капец... клоуны((((»;

Елена: «Действительно, идиоты! Другого слова и не подберешь… После того, как вчера учредили в ДНР праздник пчеловода и геолога –ничему не удивляюсь!»;

Александр: «Кто бы мог подумать, что республикой будет править МММ»;

«Пейсах»: «После заявления Пушилина о вводе в строй донецкого аэропорта, "медаль от Муратова" – это такие мелочи:)»;

Владимир: «И еще одна "крутая" фишка в ДНР – создание молодежного парламента, куда пособирают отпрысков родителей нынешнего состава так называемого народного совета И это на фоне лежащей на боку экономики республики. Ну кому нужен этот молодежный парламент – рассадник мажоров – в ситуации, когда необходимо возрождать промышленность и создавать рабочие места?»;

Дмитрий: «Толи еще будет... Через полгодика они совсем зажрутся и землю под ногами потеряют, от тут и начнется "веселье"»;

Сеня: «Не мешайте людям работать))».

«Нех*ен было Захара валить! Скажите спасибо Суркову!», – резюмирует дончанин Семен.