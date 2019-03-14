В прифронтовом Счастье начала работать окружная избирательная комиссия. Новости

В прифронтовом Счастье (Луганская обл.) начала работать окружная избирательная комиссия территориального округа №105. Вечером 12 марта ее члены провели первое заседание.

По словам главы окружной комиссии Алексея Онищенко, начали работать позже, потому что он уже второй на этой должности. Предыдущий глава комиссии отказался от своих полномочий по неизвестным причинам.

Постановлением ЦИК от 12 февраля 2019 года центр избирательного округа №105 перенесли из неподконтрольного украинским властям Луганска в Счастье.

«В этот округ, как и раньше, входит Жовтневый район г. Луганска. Юридически входит – это часть Луганска, это Вергунка, Красный Яр и т. д. Фактически у нас только 6 избирательных участков – 5 участков и один спецучасток – больница на территории г. Счастье», – сообщил глава окружной комиссии №105.

Онищенко заявил, что переселенцы в Счастье не имеют возможности получить свидетельство о смене места проживания для голосования на выборах президента Украины. «Для переселенцев мы обратились в райадминистрацию Новоайдарского района, согласились обеспечить транспортом на эту субботу, а потом еще и на следующей неделе, чтобы организованно доставить людей в Новоайдар, там их без очереди примут и зарегистрируют», – рассказал он.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинца, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.

Переселенцы и жители неподконтрольной Украине территории также могут принять участие в голосовании. Для этого необходимо изменить адрес голосования, заранее (до 25 марта) обратившись в отдел Государственного реестра избирателей по месту вашего пребывания в день выборов или месту регистрации в качестве внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Переселенцы на собственном опыте констатируют, что данная процедура занимает не более 10-ти минут.

Проверить наличие своего имени в списке избирателей можно онлайн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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