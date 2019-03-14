5 метров под землей: Под Мариуполем бойцы ВСУ достроили блиндаж и окоп (Фото). Новости

Под Мариуполем (Донецкая обл.) украинские бойцы на передовой построили блиндаж и окоп. Сооружения находятся под землей на глубине 5 м. Строили собственными силами с помощью лопат и кирок более 2-х лет. Сейчас сооружения продолжают расширять.

«Это наш наблюдательный пункт. Ведется обстрел наших позиций как запрещенными Минскими договоренностями вооружениями, так и крупнокалиберными пулеметами, начиная от 120 мм минометов, 82 мм, СПГ, "Утес", ДШК», – рассказывает боец ВСУ с позывным «Ежик».

В блиндаже украинские военные обустроили себе баню, воду греют на буржуйке, оборудовали и сливную яму. Также в блиндаже есть запас дров и продовольствия, на кухне – газовый баллон и газовая конфорка, есть комната для личной гигиены и комната отдыха.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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