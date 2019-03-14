В Киеве пытались судить Савченко и Рубана, и снова неудачно. Новости

В Соломенском суде Киева 13 марта должно было начаться подготовительное заседание по уголовному производству народного депутата Украины Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которых подозревают в подготовке терактов и государственного переворота.

Адвокаты обвиняемых заявили об отводе судей. «Был изменен номер судебного дела, а он, в соответствии с законом, должен оставаться неизменным с самого начала и до самого конца – аж до Верховного суда. Это вызвало у нас определенные сомнения, что, возможно, было вмешательство в систему автораспределения дел и определения судей», – заявил адвокат Надежды Савченко Андрей Левковец.

«Это является прямым основанием для отвода судей. Мы заявили отвод. Коллегия судей согласилась с этими доводами, чтобы устранить любые сомнения в необъективности судей», – добавил он.

По словам прокурора Генеральной прокуратуры Украины Александра Банника, аргументы адвокатов не являются свидетельством необъективности судей. «Теперь дело должно быть направлено на повторное распределение для определения новой коллегии судей. Есть ли в данном суде другие судьи, которые могут рассматривать данную категорию дел, мне неизвестно. Возможно, что это дело будет направлено на апелляцию для определения другого суда», – сказал он.

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины предотвратила теракт в центре Киева, в организации которого обвиняют народного депутата Украины Надежду Савченко и главу «Офицерского корпуса» Владимира Рубана. Отмечалось, что при терактах планировалось использовать оружие, завезенное из «ДНР». Следствие установило маршруты перевозки оружия из «ДНР», а также то, что Савченко и Рубан планировали обстрелять кортеж президента Украины.

Надежду Савченко задержали 22 марта 2018 года в Верховной Раде, после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.

Савченко предъявлено подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: сговор с целью насильственного захвата власти; содействие террористической организации; незаконное обращение с оружием; теракт; покушение на жизнь государственных деятелей. Рубану инкриминируется подозрение в подготовке террористического акта и незаконное обращению с оружием.

Первоначально дело рассматривалось в суде Киева, но в январе 2019 года его передали в Славянский горрайонный суд (Славянск, Донецкая обл.). При этом прокуратура просила передать дело «Савченко-Рубана» в Чернигов. В свою очередь, защита Савченко и Рубана ходатайствовала о рассмотрении дела в Печерском районном суде Киева. В итоге, вопрос подсудности дела «Савченко-Рубан» 11 февраля рассмотрел Верховный суд Украины.

В «ЛНР» заявили, что готовы рассмотреть вопрос предоставления «политического» убежища Надежде Савченко. А «ДНР» включила Владимира Рубана в списки на обмен пленными.

Кроме того, сообщалось, что в рамках выборов-2019 Надежда Савченко подала в Центральную избирательную комиссию документы о выдвижении кандидатом на пост президента, но 7 февраля Центральная избирательная комиссия отказала Савченко в регистрации кандидатами на пост президента на очередных выборах 31 марта.

6 февраля, в Славянске (Донецкая обл.) состоялось подготовительное судебное заседание по делу Надежды Савченко и Владимира Рубана. После этого уголовное производство по обвинению Савченко и Рубана должен был рассматривать Черниговский районный суд Черниговской области. Однако рассмотрение дел перенесли в Соломенский районный суд г. Киева.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

Читайте также: