На горе Карачун почтили память погибших добровольцев, освобождавших Славянск. Новости

На Донетчине 13 марта на горе Карачун накануне Дня украинского добровольца почтили память погибших и наградили тех, кто помогал освобождать Славянск. В честь погибших добровольцев на Аллее Героев высадили кусты и деревья.

«Дай Бог, чтобы деревья прирослись. Пройдет время, и я сюда приеду со своим сыном и любимой женой, и мы увидим растущий сад, растущую красивую аллею», – говорит замначальника полевого узла связи по морально-психологическому обеспечению ВСУ Игорь Басов.

Инициатором акции по высадке зеленых насаждений выступила киевский волонтер Марина Квитка. «У нас очень много традиций на Карачуне. Не первый раз мы высаживаем. К сожалению, из-за погодных условий и человеческого фактора, не все принимается, не только на Карачуне», – отмечает она.

Волонтерские медали вручили добровольцам, освобождавшим Славянск. «Вручали сегодня добробатам и батальону Кульчицкого – это те, кто был "Харьков-1", "Киев-1", которые потом вошли в структуры МВД. Сейчас они в структуре полиции особого назначения», – сообщила Квитка.

После посадки зеленых насаждений на горе Карачун отслужили поминальный молебен по погибшим украинским военным.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

Читайте также: