Сводка из зоны ООС за 13 марта: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 2 обстрела украинских позиций. В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сегодня, 14 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

13 марта незаконные вооруженные формирования обстреляли украинских военных в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе Авдеевки и из снайперского оружия – вблизи Марьинки.

С начала текущих суток обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.

В «ДНР» сообщают, что «подразделения ВСУ за минувшие сутки 11 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 85 единиц. Под огнем оказались Донецкий аэропорт, поселки Жабичево и Старомихайловка на окраинах и в окрестностях Донецка; Горловка и ее поселки – шахты им. Гагарина и Зайцево; село Васильевка, расположенное вблизи Ясиноватой; села Коминтерново и Саханка. При обстрелах применялось вооружение БМП и БТР, гранатометы, крупнокалиберное стрелковое и снайперское оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 4 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка Голубовское, сел Смелое и Пришиб. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия».