Даже обмен валют есть: Как выглядит Горловка в марте (Фото). Новости

Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Анна прошла по улицам в центре города. Кадры она опубликовала в соцсети.

«Горловка, март 2019», – написала Анна.

На кадрах – часть ул. Пушкина, пр. Победы между площадью Победы и остановкой «Мелодия». В теплый мартовский день на улицах достаточно много людей.

Многие пользователи соцсетей благодарят горловчанку за позитивную прогулку по улицам города, отмечая, что снега уже совсем мало и пришла настоящая весна. Однако есть и более критичные комментарии к увиденному:

«New Yo»: «Надо ремонтировать все﻿»;

Сергей: «Даже обмен валют есть, лучше бы "Ощадбанк" открыли для пенсионеров»;

Антон: «Таких автобусов не видел лет надцать».

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