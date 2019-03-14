Украинские пограничники задержали «добровольца», воевавшего на стороне «ЛНР» (Фото). Новости

Украинские пограничники сегодня ночью задержали «добровольца», воевавшего на стороне «ЛНР», который пытался пересечь административную границу с Крымом. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 марта, в ходе брифинга в Киеве рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
«Сегодня ночью пограничники совместно с Национальной полицией обнаружили гражданина – жителя Херсонщины, который пытался пересечь админграницу с временно оккупированным Крымом в сторону материковой Украины. В 2014 году данный гражданин принимал активное участие в боевых действиях против ВСУ в составе батальона "Заря" незаконных военных формирований на Луганщине и имел позывной "Коса"», – сообщил он.
«Он был ранен, награжден фейковым отличием, а еще ранее – был завербован на территории РФ, куда его выманили под предлогом трудоустройства на якобы "несложную" работу. Это обычная схема привлечения спецслужбами России в ряды незаконных военных формирований. Однако, как обычно, с заработками не сложилось», – отметил спикер Госпогранслужбы Украины.
Слободян добавил, что сейчас с задержанным работают правоохранительные органы, в том числе специалисты антитеррористического подразделения Госпогранслужбы Украины.
Фото: Facebook / Олег Слободян
Фото: Facebook / Олег Слободян
Спикер Госпогранслужбы Украины также проинформировал, что в связи с приближающейся датой голосования на выборах президента Украины с марта украинские пограничники перешли на усиленную охрану государственных границ.
Читайте также:
- Выборы-2019: Украинские пограничники переходят на усиленный режим работы
- «Служил по контракту» 4 года: На Луганщине арестован минометчик НВФ «ЛНР»
- В «Л-ДНР» проводят ротацию личного состава ГВФ, – ГУР
- Военный билет «ДНР» как сувенир и дежурство с палкой на блокпосту: Как в судах Украины выкручиваются члены НВФ
- Скрывался 5 лет: В Бахмутском районе полиции сдался еще один участник НВФ
Комментарии