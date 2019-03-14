Украинские пограничники задержали «добровольца», воевавшего на стороне «ЛНР» (Фото). Новости

Украинские пограничники сегодня ночью задержали «добровольца», воевавшего на стороне «ЛНР», который пытался пересечь административную границу с Крымом. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 марта, в ходе брифинга в Киеве рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«Сегодня ночью пограничники совместно с Национальной полицией обнаружили гражданина – жителя Херсонщины, который пытался пересечь админграницу с временно оккупированным Крымом в сторону материковой Украины. В 2014 году данный гражданин принимал активное участие в боевых действиях против ВСУ в составе батальона "Заря" незаконных военных формирований на Луганщине и имел позывной "Коса"», – сообщил он.

«Он был ранен, награжден фейковым отличием, а еще ранее – был завербован на территории РФ, куда его выманили под предлогом трудоустройства на якобы "несложную" работу. Это обычная схема привлечения спецслужбами России в ряды незаконных военных формирований. Однако, как обычно, с заработками не сложилось», – отметил спикер Госпогранслужбы Украины.

Слободян добавил, что сейчас с задержанным работают правоохранительные органы, в том числе специалисты антитеррористического подразделения Госпогранслужбы Украины.

Фото: Facebook / Олег Слободян

Фото: Facebook / Олег Слободян

Спикер Госпогранслужбы Украины также проинформировал, что в связи с приближающейся датой голосования на выборах президента Украины с марта украинские пограничники перешли на усиленную охрану государственных границ.

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