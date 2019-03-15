Мило, что вы шастаете по городу: В Луганске больных корью отправляют лечиться домой. Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске сложилась тяжелая ситуация с корью. Заболевших терапевт не госпитализирует в инфекционное отделение, а отправляет на лечение домой. Многие люди не знают что делать и куда обращаться при появлении симптомов кори. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

В частности, автор поста, студентка Алена делится ситуацией, когда у нее после контакта с больным корью поднялась температура, появились высыпания. Девушка обратилась за помощью в 10-ю поликлинику к терапевту. Врач позвонила в инфекционное отделение. «Она разговаривала минуты три, после чего сказала: "Езжайте домой, там и лечитесь, нам такие проблемы не нужны, а то нас потом дергать будут"… После этого она просто отправляет меня домой и вслед советует попить витамин С… Уже третий день, температура высокая и тяжело сбивается, сыпь увеличилась в количестве и я просто не понимаю, что мне делать, т.к. во всех больницах отправляют в 10-ю поликлинику», – пишет Алена.

Жители Луганска подтверждают, что масштабы заболеваемости – большие, а также говорят о том, что это не первый случай, когда больной заразной болезнью не знает куда обращаться:

Ксения: «Практически идентичная ситуация случилось со мной в Новый год… Поднялась температура до 39,5 и не сбивалась. Вызвала "скорую", меня увезли в 4-ю инфекционную, там сразу поставили диагноз корь»;

Ольга: «За неделю всего 7 случаев кори по медстатистике и 11 отравлений. Уже и в инфекционке места освобождаются. Кроме того, город находится в сложной ситуации именно по кори... Все СМИ и информлистки в больницах трубят о срочном обращении при первых подозрениях. А у нас, оказывается, недобросовестные коллеги эти ситуации и множат своими "идите домой, нам проблемы не нужны"»;

Александра: «Полезная информация для министерства здравоохранения: парадокс на парадоксе. И это не первый случай, когда заболевший корью не знает, куда обращаться и гуляет по городу или работает в общественном месте!»;

Анастасия: «Классно получается, товарищи! С высокой температурой "скорую" вызывать не надо. У стоматолога зуб ребенку не вырвать, так как нет талончика. В больницу с симптомами кори не ходить, потому как бессмысленно. А зачем вообще поликлиники, "скорая"?»;

Виктор: «Затем, чтобы руководство республики потом по телевизору говорило, что у нас бесплатная медицина».

Луганчане возмущаются поведением медработников:

Дарья: «Халатность не докажете, если записи в карте не было. По факту – звоните в "скорую", они должны предложить госпитализацию»;

Денис: «Я в шоке. Нам, говорит, такие проблемы не нужны»;

Ольга: «Жалобу в минздрав – обязательно. С полным изложением ситуации. Врачей, конечно, дефицит, но врач должен оставаться врачом даже при остром кадровом коллапсе. А "идите домой, нам проблемы не нужны" – это медицинский абсурд».

Досталось и больной девушке:

Елена: «Так мило, что вы с корью шастаете по городу... "Скорую" вызывайте… "Скорая" отвезет в стационар»;

Анна: «Просто жесть! Но такое поведение врача не дает вам права ходить по городу и заражать других. Конечно, с вами поступили ужасно, но и вам не 5 лет! Давно пора вызвать "скорую"».

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