Цены московские: Жительница Горловки показала стоимость продуктов в супермаркете (Фото). Новости

Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Анна побывала в супермаркете «Авоська». Цены на продукты она опубликовала в соцсети.

Так, в магазине можно купить сладости и напитки:

напитки сладкие газированные – от 25 руб. (10 грн по местному курсу на 18.03.2019);

карамель – от 130 руб. (54 грн);

шоколадные конфеты – от 250 руб. (104 грн).

Также продают овощи, грибы :

морковь – 33 руб. (14 грн);

перец болгарский – 295 руб. (122 грн);

огурцы – от 180 руб. (75 грн);

помидоры – от 200 руб. (83 грн);

шампиньоны – 290 руб. (120 грн).

Кроме того, Анна показала цены на подсолнечное масло – самая дешевая бутылка стоит 60 руб. (25 грн), сахар рассыпной – 40 руб. (17 грн) за кг.

Пользователи соцсетей в комментариях отмечают высокую стоимость товаров и тот факт, что на полках – много украинских товаров, только с большой наценкой:

«New Yo6»: «Цены московские»;

Татьяна: «Ниже процентов на 10»;

Евгений: «А зарплаты и пенсии в 5 раз ниже...»;﻿

Вячеслав: «Все товары украинские, только дороже в 2 раза».

Читайте также: