Цены московские: Жительница Горловки показала стоимость продуктов в супермаркете (Фото). Новости

Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Анна побывала в супермаркете «Авоська». Цены на продукты она опубликовала в соцсети.
Так, в магазине можно купить сладости и напитки:
- напитки сладкие газированные – от 25 руб. (10 грн по местному курсу на 18.03.2019);
- карамель – от 130 руб. (54 грн);
- шоколадные конфеты – от 250 руб. (104 грн).
Также продают овощи, грибы :
- морковь – 33 руб. (14 грн);
- перец болгарский – 295 руб. (122 грн);
- огурцы – от 180 руб. (75 грн);
- помидоры – от 200 руб. (83 грн);
- шампиньоны – 290 руб. (120 грн).
Кроме того, Анна показала цены на подсолнечное масло – самая дешевая бутылка стоит 60 руб. (25 грн), сахар рассыпной – 40 руб. (17 грн) за кг.
Пользователи соцсетей в комментариях отмечают высокую стоимость товаров и тот факт, что на полках – много украинских товаров, только с большой наценкой:
- «New Yo6»: «Цены московские»;
- Татьяна: «Ниже процентов на 10»;
- Евгений: «А зарплаты и пенсии в 5 раз ниже...»;
- Вячеслав: «Все товары украинские, только дороже в 2 раза».
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