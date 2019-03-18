Цены московские: Жительница Горловки показала стоимость продуктов в супермаркете (Фото). Новости

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Цены московские: Жительница Горловки показала стоимость продуктов в супермаркете (Фото)

ДН

18.03.19 13:59dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео из соцсетей

Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Анна побывала в супермаркете «Авоська». Цены на продукты она опубликовала в соцсети.

Так, в магазине можно купить сладости и напитки:

  • напитки сладкие газированные – от 25 руб. (10 грн по местному курсу на 18.03.2019);
  • карамель – от 130 руб. (54 грн);
  • шоколадные конфеты – от 250 руб. (104 грн).

Также продают овощи, грибы :

  • морковь – 33 руб. (14 грн);
  • перец болгарский – 295 руб. (122 грн);
  • огурцы – от 180 руб. (75 грн);
  • помидоры – от 200 руб. (83 грн);
  • шампиньоны – 290 руб. (120 грн).

Кроме того, Анна показала цены на подсолнечное масло – самая дешевая бутылка стоит 60 руб. (25 грн), сахар рассыпной – 40 руб. (17 грн) за кг.

Пользователи соцсетей в комментариях отмечают высокую стоимость товаров и тот факт, что на полках – много украинских товаров, только с большой наценкой:

  • «New Yo6»: «Цены московские»;
  • Татьяна: «Ниже процентов на 10»;
  • Евгений: «А зарплаты и пенсии в 5 раз ниже...»;﻿
  • Вячеслав: «Все товары украинские, только дороже в 2 раза».

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