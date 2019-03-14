На выборы президента в Украину приедут сотни международных наблюдателей и иностранных СМИ. Новости

Пограничники уделяют особое внимание въезду в Украину международных наблюдателей на выборах президента и представителей аккредитованных СМИ. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 марта, в ходе брифинга в Киеве рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
По его словам, пропуск этих категорий граждан осуществляется вне очереди и по предварительному списку ЦИК Украины. «Сейчас по списку ЦИК ожидается около 700 наблюдателей. По состоянию на сегодня, в Украину уже прибыли свыше 240 наблюдателей», – сообщил Слободян.
Спикер Госпогранслужбы Украины добавил, что международных наблюдателей, аккредитованных в ЦИК, проверяют предварительно по соответствующим базам данных правоохранительных органов.
«Повышенное внимание уделяется и въезду представителей иностранных СМИ. По спискам ЦИК, ожидается прибытие свыше 800 представителей средств массовой информации. По состоянию на сегодняшнее утро, в Украине уже находятся почти 60 представителей иностранных СМИ», – проинформировал он.
«С момента активизации въезда аккредитованных журналистов пограничники не пропустили через границу одного журналиста – гражданина РФ, который представлял одну из канадских телекомпаний и в свое время нарушил порядок въезда во временно оккупированный Крым», – отметил Слободян.
Он также проинформировал, что в связи с приближающейся датой голосования на выборах президента Украины с марта украинские пограничники перешли на усиленную охрану государственных границ.
Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.
В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинца, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.
Переселенцы и жители неподконтрольной Украине территории также могут принять участие в голосовании. Для этого необходимо изменить адрес голосования, заранее (до 25 марта) обратившись в отдел Государственного реестра избирателей по месту вашего пребывания в день выборов или месту регистрации в качестве внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Переселенцы на собственном опыте констатируют, что данная процедура занимает не более 10-ти минут.
Проверить наличие своего имени в списке избирателей можно онлайн.
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