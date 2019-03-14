Стояли пожарная машина и «полиция»: В Донецке подняли флаг Украины (Фото). Новости

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Стояли пожарная машина и «полиция»: В Донецке подняли флаг Украины (Фото)

14.03.19 13:12dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

На остановке «Микрорайон Мирный» в неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 14 марта, был поднят украинский флаг. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«На Мирном на остановке, как ехать в сторону центра, стоят МЧС, полиция, военные. Если не ошибаюсь, разминируют какое-то взрывное устройство. Ну и как обычно – куча зевак окружили. Знает кто-то подробно, что там происходит?», – пишет Игорь.

Очевидцы рассказывают о том, что неизвестные люди вывесили флаг:

  • Максим: «Уже все закончилось. Кто-то пошутил. Флаг вывесил и типа коробочку, похожую на взрывное устройство»;
  • Анастасия: «Как можно было туда залезть – и никто не увидел»;
  • Алексей: «Не надо залезать, там трос или веревка натянуты, привязал флаг и поднял»;
  • Игорь: «Там стояло авто пожарных»;
  • Влад: «Ой, красавцы»;
  • Анна: «Стояли пожарная машина и полиция»;
  • Макс: «Удивительно, как еще на площади не вывесили! Учитывая обстановку со снятием колес с машин в центре города».

Также дончане публикуют фотографии, сделанные с разных ракурсов:

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