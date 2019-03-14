Выборы-2019: Украинские пограничники переходят на усиленный режим работы. Новости

В связи с приближающейся датой голосования на выборах президента Украины с марта украинские пограничники перешли на усиленную охрану государственных границ. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 марта, в ходе брифинга в Киеве рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

По его словам, целью усиленных мер безопасности является недопущение провокаций на государственных границах Украины, провоза оружия и боеприпасов, взрывчатки и других средств террора, а также недопуск лиц, которые могут принимать участие в дестабилизации обстановки в период выборов.

«Активная фаза усиленной защиты системы охраны границы начнется уже на следующей неделе. За счет маневров сил и средств будут усилены пограничные наряды в пунктах пропуска и вне их, активизировано использование технических средств и служебных собак, уточнено взаимодействие с другими правоохранительными органами и ВСУ», – сообщил Слободян.

«На наиболее опасных направлениях, а это граница с РФ, центральный сегмент молдавской границы, админграница с временно оккупированным Крымом уже используется резерв главы службы в достаточном количестве. Во взаимодействии с Национальной полицией спланированы дополнительные мероприятия по контролю соблюдения режима государственной границы в контролируемых пограничных районах», – проинформировал спикер Госпогранслужбы.

Он добавил, что на государственной границе Украины будут выставлены дополнительные посты, в состав которых войдут как пограничники, так и представители Национальной полиции. «В целом несение службы на государственной границе будут обеспечивать около 7 тыс. пограничников каждые сутки. Для усиления мер безопасности дополнительно каждые сутки будут привлекаться еще свыше 1,3 тыс. человек», – отметил Слободян.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинца, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.

Переселенцы и жители неподконтрольной Украине территории также могут принять участие в голосовании. Для этого необходимо изменить адрес голосования, заранее (до 25 марта) обратившись в отдел Государственного реестра избирателей по месту вашего пребывания в день выборов или месту регистрации в качестве внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Переселенцы на собственном опыте констатируют, что данная процедура занимает не более 10-ти минут.

Проверить наличие своего имени в списке избирателей можно онлайн.

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