Как в Святогорске работает областной госпиталь для ветеранов войны (Фото). Новости

В Святогорске (Донецкая обл.) областной госпиталь для ветеранов войны в своем составе имеет три лечебных отделения: терапевтическое, неврологическое и кардиологическое. Госпиталь оказывает помощь ветеранам войны, участникам боевых действий, приравненным по льготам к ним, и участникам АТО (ООС). Лечебное учреждение расположено в 5 корпусах. Кроме трех лечебных отделений, здесь работает приемное и физиотерапевтическое отделение, клинико-диагностическая амбулатория, стоматологический и массажный кабинеты, а также соляная комната.

«Соляная комната способствует улучшению дыхательной системы – бронхи, легкие, а также нервной системы – улучшает сон. Это просто релакс и спокойствие для людей, которые заходят в эту комнату, усаживаются и слушают успокаивающую музыку, даже засыпают», – говорит медсестра Александра Горина.

Кроме того, в медучреждении есть клуб, где дают концерты художественные коллективы из соседних городов, показывают фильмы и проводят вечера танцев.

В госпитале также работает пищевой блок с двумя столовыми, в которых организовано трехразовое ежедневное питание.

Василий Юрьев на передовой выполнял обязанности оператора-наводчика в танке. В этот госпиталь попал после операции. «Тут не успеваешь пройти все эти процедуры, столько назначат тебе, что утром проснешься – на завтрак, после амплипульса – в соляную комнату, потом массаж, потом гидромассаж», – отмечает мужчина.

Медсестра физиотерапии Татьяна Билинская рассказывает, что гидромассаж назначается при очень многих заболеваниях, связанных с опорно-двигательным аппаратом, суставами. «Подводный душ-массаж. Он предназначен для улучшения лимфо- и кровообращения. Также он повышает иммунитет, снижает отечность в организме, обезболивает… Также расширяет сосуды, соответственно, снижает давление», – говорит она.

Госпиталь в Святогорске финансируется из областного бюджета. На протяжении 2016-2019 годов на базе этого лечебного учреждения пролечили 1025 человек. В прошлом году здесь начали строительство современного корпуса европейского образца для отделения физической и реабилитационной медицины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донетчина ТВ»

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