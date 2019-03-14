Долбанул наотмашь: В «ЛНР» семейная ссора закончилась убийством. Новости

В неподконтрольном украинским властям Сорокино (до переименования – Краснодон, Луганская обл.) семейная ссора закончилась убийством женщины. Об этом говорится в видеосюжете «МВД ЛНР».
Отмечается, что 6 марта в «полицию» поступило сообщение, что в одном из домов частного сектора обнаружен труп женщины 1963 года рождения с признаками насильственной смерти. Женщина была хозяйкой дома, где произошло преступление.
«Было установлено, что гражданка К., находясь в указанном доме, распивала спиртные напитки со своим гражданским мужем 1956 года рождения. На почве внезапно возникших неприязненных отношений между ними произошел конфликт. В ходе конфликта гражданский муж металлическим предметом, предназначенным для рубки дров, колуном нанес один удар в область головы гражданке К., в результате чего она скончалась», – заявили в «МВД ЛНР».
По словам задержанного, ссора произошла из-за пенсии. Якобы потерпевшая снова отказалась давать деньги на оплату коммунальных услуг. «Она меня схватила за свитер, начала драть, но ногтей нет. Я схватил колун, который у нее стоял, чтоб дрова рубать, долбанул наотмашь сзади – все. Она руки отпустила, я ее поднял и до кровати отнес», – рассказал мужчина.
В настоящее время мужчина задержан и арестован.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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