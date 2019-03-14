В соцсетях сообщают о двух авариях в «ДНР» (Фото). Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области произошло два ДТП. Об этом сегодня, 14 марта, сообщают очевидцы в соцсетях.
Как рассказывают местные жители, в Донецке на площади Бакинских Комиссаров столкнулись два автомобиля:
Еще одна авария произошла в Макеевке, на пересечении улиц Московской и Островского: столкнулись две легковые машины, «Жигули» и «Мерседес».
О том, есть ли пострадавшие, пока что информации нет.
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