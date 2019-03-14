Украинские пограничники продолжают выявлять участников НВФ. Новости

С начала 2019 года украинскими пограничниками были выявлены 59 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 марта, в ходе брифинга в Киеве рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
«Относительно этих случаев в органы досудебного расследования направлено 39 сообщений о выявленных уголовных правонарушениях по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины – это создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований», – сказал он.
Спикер Госпогранслужбы Украины сообщил, что сегодня ночью украинские пограничники задержали «добровольца», воевавшего на стороне «ЛНР», который пытался пересечь административную границу с Крымом. А в среду, 13 марта, пограничники совместно с правоохранителями и военными изъяли в доме жителя Дружковки (Донецкая обл.) незаконное оружие и боеприпасы.
Он также проинформировал, что в связи с приближающейся датой голосования на выборах президента Украины с марта украинские пограничники перешли на усиленную охрану государственных границ.
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