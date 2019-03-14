Ситуация в пунктах пропуска днем 14 марта. Новости

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Ситуация в пунктах пропуска днем 14 марта

ДН

14.03.19 14:39dnews.dn.uaНовости

Фото: Госпогранслужба Украины

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 14 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

  • «igorinho»: «13:48. На "Каргилле" на 12:30 – 13:30 пеших много. Киоск для пропуска с одним окном – издевательство. Дальше, на "нуле" украинском – пусто, на блокпосту – тоже».

КПВВ «Новотроицкое»:

  • Катерина: «10:02. Еленовка. Льгота 98, общая больше 140. Конечно, сначала за деньги по левому ряду, потом льгота, а из общей – 6 машин»;
  • «Администратор»: «11:08. На 11 часов в Еленовке в Украину очередь за поворот, 150 машин, льготы машин 70. В Донецк машин 40»;
  • Станислав: «11:59. Еленовка из Донецка. Основная 160, льгота – больше половины основной».

КПВВ «Гнутово»:

  • «Администратор»: «11:07. Гнутово. Из Мариуполя украинский блокпост – сразу на проверку, из Донецка машин 30».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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