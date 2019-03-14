В КПВВ на Донбассе в связи с выборами действует режим усиленного контроля. Новости

В КПВВ на Донбассе в связи с приближающимися выборами президента Украины действует режим усиленного контроля. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 марта, в ходе брифинга в Киеве рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
«Количество людей [от правоохранительных органов и пограничников по Украине] увеличилось примерно на 25-30%, в зависимости от участков. Приоритетом является граница с Российской Федерацией, центральный сегмент украинско-молдавской границы, админграница с Крымом», – сказал он.
«Меры усиленного контроля будут проводиться и уже проводятся и в аэропортах, и в КПВВ на линии разграничения, и в приграничных контролируемых районах совместно с Национальной полицией и другими правоохранительными органами. Это комплексная система, к которой привлечены все правоохранительные органы, но есть отдельный сегмент – это государственная граница, где "первая скрипка" остается за пограничниками», – добавил Слободян.
Он проинформировал, что в связи с приближающейся датой голосования на выборах президента Украины с марта украинские пограничники перешли на усиленную охрану государственных границ.
Спикер Госпогранслужбы Украины также сообщил, что сегодня ночью украинские пограничники задержали «добровольца», воевавшего на стороне «ЛНР», который пытался пересечь административную границу с Крымом. А в среду, 13 марта, пограничники совместно с правоохранителями и военными изъяли в доме жителя Дружковки (Донецкая обл.) незаконное оружие и боеприпасы.
Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.
В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинца, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.
Переселенцы и жители неподконтрольной Украине территории также могут принять участие в голосовании. Для этого необходимо изменить адрес голосования, заранее (до 25 марта) обратившись в отдел Государственного реестра избирателей по месту вашего пребывания в день выборов или месту регистрации в качестве внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Переселенцы на собственном опыте констатируют, что данная процедура занимает не более 10-ти минут.
Проверить наличие своего имени в списке избирателей можно онлайн.
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