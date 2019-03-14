Есть ограничения для переселенцев: В ЦПАУ Славянска начали выдавать загранпаспорта (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) с 1 марта Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) начал оказывать новую админуслугу – оформление и выдачу биометрических загранпаспортов и ID-карт (внутренний паспорт гражданина Украины). Для этих целей приобретено 5 рабочих станций. Об этом «Донецким новостям» рассказал заместитель начальника ЦПАУ Славянска Дмитрий Светличный.

Оформление загранпаспортов и ID-карт проводится в отдельном помещении ЦПАУ – «Послуги державної міграційної служби».

Светличный акцентировал, что работа по выдаче паспортов внутренне-перемещенным лицам (ВПЛ) ограничена. «По выдаче первого загранпаспорта мы с переселенцами не работаем. Они у нас могут оформить только новый загран взамен уже существующего, причем выданного после 2013 года. В остальных случаях для переселенцев необходим процесс идентификации личности, поэтому загранпаспорт они оформляют исключительно в паспортном столе. То есть, если у ВПЛ нет загранпаспорта, выданного после 2013 года, или он хочет получить первый свой загранпаспорт, – нужно обращаться в миграционную службу», – пояснил Светличный.

Если же у переселенца есть паспорт, выданный после 2013 года, но нужно обновить документ или получить новый взамен утерянного – он может обратиться в данный ЦПАУ. Как уточнил замначальника Центра, для этого переселенцу нужно предоставить:

паспорт гражданина Украины,

идентификационный код,

справка ВПЛ.

«Но у нас еще не было пока случаев, чтобы переселенец обратился по оформлению загранпаспорта», – уточнил он.

Светличный напомнил, что паспорт гражданина Украины для выезда за рубеж имеет свой срок действия, по истечению которого документ нужно заменить. «Срок действия заграничного биометрического паспорта – 10 лет, для ребенка – 4 года», – сказал он.

Теперь в Центре предоставляется суммарно 219 услуг.

Напомним, с ноября 2018 года Центр предоставления административных услуг в Славянске начал работать в новом реконструированном помещении. Услугами могут воспользоваться жители города Славянска, Славянского района и Донецкой области. Для внутренне перемещенных лиц доступно большинство услуг за исключением паспортов, когда требуется процесс идентификации личности, а также оформления справок о месте регистрации (прописки) и о составе семьи.

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