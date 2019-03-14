Гиркин признался, что думал об уходе из Донецка в июле 2014 года. Новости

Ситуация по освобождению ВСУ летом 2014 года захваченной пророссийскими незаконными вооруженными формированиями (НВФ) территории Донецкой области складывалась таким образом, что экс-лидер «ополчения» Донбасса, «экс-министр обороны ДНР» периода весны-лета 2014 года Игорь Гиркин (Стрелков) раздумывал об уходе из Донецка. Об этом сам Гиркин говорит в интервью блогеру «Донецкий» в соцсетях.

«Размышлял ли над возможностью оставления Донецка? Да, размышлял. В том числе делился этими размышлениями (строго наедине) с двумя-тремя людьми, про коих думал, что могу им доверять, в том числе, к сожалению, и с Бородаем (первый "премьер ДНР", – при. ред.). Но свидетельством "паники" такие размышления вовсе не были – только честный анализ складывавшейся на середину июля ситуации», – сказал Гиркин.

По его словам, соотношение сил с ВСУ уже было «неподъемным» для НВФ, и с каждой неделей становилось все более удручающим. «Рост численности и вооруженности ополчения ни в коей мере не мог компенсировать наращивание сил со стороны противника. Фронт представлял из себя редкую цепочку постов с "брешами", местами в десятки километров. При грамотном использовании ситуации ... нас можно было в считанные дни "порвать как тузик грелку". И, рано или поздно, без "северного ветра" так бы и произошло (готовя парад победы на День Украины 24 августа в Киеве, Порошенко исходил из вполне объективных предпосылок развития событий)», – утверждает Гиркин.

«В такой ситуации мне – как командиру тысяч людей – надо было подумать об их будущей (после вероятного поражения) судьбе. При этом сам прекрасно понимал, что "для меня за ленточкой земли нет" и собственное будущее мне представлялось в самом мрачном свете. Я действительно (сугубо теоретически) раздумывал над возможностью – в случае полного поражения (а оно откровенно назревало) – эвакуации всех уцелевших сил куда-нибудь в район поближе к границе, чтобы потом они могли укрыться на территории РФ»», – вспоминает «экс-министр обороны ДНР».

Однако позднее, после переоценки ситуации, Гиркин утверждает, что «сказал на совещании в узком кругу штаба ... что теперь будем в Донецке до самого конца, до уличных боев у штаба включительно».

Ранее сообщалось, что, по мнению Гиркина, в 2014 году ситуация на Донбассе отличалась от Крыма тем, что в Донецкой области не было единой личности, на которую можно было бы сделать ставку. К тому же чиновники и полиция уверенно не поддерживали пророссийские силы.

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