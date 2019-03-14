На таких дорогах, чтобы и не развалиться: В «ДНР» у автобуса на ходу отпали колеса (Фото). Новости

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На таких дорогах, чтобы и не развалиться: В «ДНР» у автобуса на ходу отпали колеса (Фото)

14.03.19 20:16dnews.dn.uaНовости

Фото: Скриншот видео Facebook

В «ДНР» у автобуса на ходу отпали два колеса. Об этом сегодня, 14 марта, сообщают в группе «Дорожная обстановка ДНР» в Facebook.

Подробности ДТП неизвестны, по всей видимости, ДТП произошло на трассе Донецк-Макеевка.

«Что-то часто такое стало происходить. Как-то опасно стало ездить в общественном транспорте», – говорится в сообщении.

В обсуждении ЧП пользователи пишут:

  • Александр: «После зимы большая часть маршруток проржавели, мрак?»;
  • Кузя: «Оно еще и заглядывает, может, не у него отвалилось»;
  • Людмила: «На таких дорогах, чтобы и не развалиться!».

Ранее сообщалось, что в неподконтрольном украинским властям Харцызске (Донецкая обл.) произошло ДТП с троллейбусом.

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