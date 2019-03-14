На таких дорогах, чтобы и не развалиться: В «ДНР» у автобуса на ходу отпали колеса (Фото). Новости

В «ДНР» у автобуса на ходу отпали два колеса. Об этом сегодня, 14 марта, сообщают в группе «Дорожная обстановка ДНР» в Facebook.

Подробности ДТП неизвестны, по всей видимости, ДТП произошло на трассе Донецк-Макеевка.

«Что-то часто такое стало происходить. Как-то опасно стало ездить в общественном транспорте», – говорится в сообщении.

В обсуждении ЧП пользователи пишут:

Александр: « После зимы большая часть маршруток проржавели, мрак? »;

»; Кузя: « Оно еще и заглядывает, может, не у него отвалилось »;

« »; Людмила: « На таких дорогах, чтобы и не развалиться! ».

Ранее сообщалось, что в неподконтрольном украинским властям Харцызске (Донецкая обл.) произошло ДТП с троллейбусом.

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