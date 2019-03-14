Не «проесть» субсидию: На Донетчине рассказали, в каких случаях будут лишать выплаты (Видео). Новости

В Украине, в том числе и Донецкой области, в марте тысячи людей получат гривны на руки в качестве субсидии. Если вы получили субсидию, но не оплатили коммуналку, информация об этом поступит в управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН), которое прекратит выплаты до поступления необходимых средств.

Так, жительница Мариуполя Лариса Збандут получила субсидию и сразу оплатила услуги через интернет. С этим Ларисе помогает дочь. Получается быстрее и удобнее. «Я сразу, я не откладываю. У меня пенсия очень маленькая», – говорит она.

Где женщина натерпелась, так это в очереди – за помощью. «Все с пенсией получают, а я просидела в сберкассе, в общем с девяти аж до пол пятого. Глючили компьютеры, как они говорят, в кассах», – сказала пенсионерка.

Мариупольчанка Наталья о том, сколько получит на руки, прочитала в извещении. В почтовом ящике письма не было. Поэтому пришла в управление соцзащиты. «Выдали 400 гривен. Но деньги, сказали, нужно ждать. Мне, в общем, должны были в марте прислать письмо. Там была указана сумма. Письмо я не дождалась, поэтому пришла сама. Сегодня дали мне только бумажечку. Деньги пока не дали, сказали, нужно ждать», – рассказала Наталья.

«Проедать» эти деньги женщина не будет. Все – на коммуналку. А тем, кто собирается залезть в долги, специалисты советуют этого не делать. Потому что субсидию отменят. Лимит, который нельзя превышать, – 340 грн. В департаменте соцзащиты говорят, что о больших суммах людей известят: или письмом, или по телефону. Тем, кому трудно оплатить все сразу – посоветуют договориться покрывать задолженность по частям. «Либо договор о реструктуризации, либо оплата задолженности. Тогда субсидия без проблем назначается. Хотя бы пусть это будет вот буквально там по 150, по 200 гривен в месяц. Но главное, чтобы эта договоренность была», – объяснила специалист управления соцзащиты Валентина Овчаренко.

С мая анонсируют пеню за долги – 3% годовых. Но коснется ли это жителей Донбасса? «Нет, пеня сейчас не начисляется, поскольку на нее мораторий. Мы в зоне ООС, вот. Отключение. То есть абонента после неоплаты более одного месяца будут уведомлять», – сообщила заместитель директора «Азовгаза» Светлана Заяц.

Коммунальщики надеются, что монетизация – к лучшему. И прежде чем тратить деньги на себя, люди оплатят услуги.

Источник: ТК «Донбасс»

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