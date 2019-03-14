На дому и бесплатно: В Покровске заработала скорая зубная помощь (Видео). Новости

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) теперь существует «скорая помощь» для зубов. Стоматологи проводят лечение на дому у пациентов и не берут за это деньги.

Стоматолог Александр Наконечный с напарницей спешат на вызов. Покровчанка Евдокия уже несколько лет не ходит. У женщины разболелся зуб. Решила не терпеть и вызвала врача на дом. «Это неприятно, когда зуб болит. Мне 82 года, я ногами не хожу, на улице я не бываю. И вот это стоматолог приехал, это хорошо», – говорит пациентка.

Осмотрев пациентку, хирург принимает решение по дальнейшему лечению. «Все, моя дорогая, зубик удален. У женщины были жалобы на боль в нижней челюсти, при осмотре был выявлен корешочек 41-го зуба, который в итоге был удален», – объяснил хирург КП «Покровская городская стоматологическая поликлиника».

Скорая стоматологическая помощь бесплатная. Лечиться дома имеют право пенсионеры старше 70 лет и люди с ограниченными возможностями. «Пользуется услуга спросом, ну, как минимум 2 посещения в неделю у нас есть на дому», – сказала главный врач КП «Покровская городская стоматологическая поликлиника» Лариса Хижняк.

За средства городского бюджета делается все: пломбы, протезирование и удаление зубов.

Вызвать врача можно по телефону или через регистратуру городской стоматологической поликлиники.

Источник: ТК «Донбасс»