Элвис Пресли и женщины-бриллианты: Мастера красоты соревновались на Донетчине (Видео). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) прошел первый региональный конкурс парикмахеров «Мастера красоты Донетчины». Здесь желающие могли примерить на себя образы: мужчины в роли звезд рок-н-ролла, женщины как бриллианты.

Мастер Ирина Тихина ехала из Константиновки, чтобы поразить. Она уже давно работает с ножницами. Но чаще делает стрижки мужчинам. «В женских стрижках все достаточно просто. И каждый раз клиентки приходят, и все одно и то же нужно делать, а в мужских можно каждый раз что-то новое придумывать. Как-то креативно, чтобы свою изюминку каждый раз вносить», – сказала она.

Повар Илья Лазутин был ее моделью. Говорит, что прическа в стиле Элвиса Пресли ему нравится, но каждый день делать такую – нет времени. «Сильно много мороки. Если бы у меня был стилист каждодневный, я бы был бы не против, но самому укладывать очень тяжело», – поделился он.

Организаторы конкурса опасались, потому что все могло сорваться. Не каждый захочет оставлять работу на день, преодолевать километры дороги. Но конкурс помогла прорекламировать государственная служба занятости. «Нам нужно было им донести информацию о конкурсе. Но с помощью центра занятости мы устроили видеоконференцию, в которой принимало участие 24 города Донецкой области. И там нам была дана возможность рассказать о нем и донести людям суть конкурса», – рассказала режиссер конкурса «Мастера красоты Донетчины» Анна Головрь.

Как утверждают специалисты службы, мастера неплохо зарабатывают. Безработным советуют переквалифицироваться. Если надо, в собственных центрах обещают научить орудовать расческой. «Сама профессия довольно-таки востребованная. Она развивается, она не стоит на месте. Появляются какие-то новые техники, новые стили, которые тоже совершенствуются в свою очередь», – отметил руководитель отдела информационной работы Донецкого областного центра занятости Александр Власенко.

Соревновались парикмахеры и барберы (мужской парикмахер, брадобрей, – прим.) в различных номинациях: мужские и женские стрижки, прически и окраска волос. Всего 27 участников из Мариуполя, Селидово, Константиновки, Бахмута и других городов Донецкой области. Домой каждый забрал сертификат, который еще раз засвидетельствовал их мастерство.

Источник: ТК «Донбасс»