Под флагом «ДНР»: Как в Донецке работает цифровой планетарий (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецка продолжает работать цифровой планетарий.

Новый планетарий, расположенный в центре города в сквере «Сокол», открыли 30 августа 2008 года. Здесь благодаря современному цифровому оборудованию и лазерным трехмерным проекторам со световыми эффектами демонстрировались научно-популярные программы о звездном небе. Строительство обошлось в 25 млн грн. Это был первый цифровой планетарий в Украине.

Изначально учреждение называлось «Донецкий цифровой планетарий», но при «ДНР» его переименовали в «Донецкий республиканский планетарий». Однако вывеска до сих пор сохранилась украиноязычная с «і», хоть и повесили на нее флаг «ДНР».

Как рассказала руководитель нынешнего планетария Мария Ефанова, фильмы они делают сами. Перед началом войны на Донбассе создали цифровую программу «Путешествие по солнечной системе», премьера которой должна была состояться в июне 2014 года. Однако в тот период в Донецке уже начались обстрелы, и планетарий временно закрыли. Поэтому первый показ состоялся в Китае в рамках международного съезда планетариев. В сентябре 2014 года, уже при «ДНР», данный фильм представили на в международном фестивале в российском Новосибирске. «Мы заняли первое место. А там были фильмы из США, Франции, Германии, России», – уточнила Ефанова.

В Донецке премьера «Путешествия по солнечной системе» прошла лишь в январе 2015 года.

Сотрудники планетария продолжают создавать свои программы. В январе этого года выпустили «Хрумка и волшебная ракета», в феврале – «Невероятная Вселенная».

Зрительный зал рассчитан на 80 мест. Сейчас планетарий открыт только 3 дня в неделю – пятница, суббота, воскресенье. Во время школьных каникул при наличии заказов график расширяют.

Стоимость билетов – 120 руб. (49 грн по местному курсу), 140 руб. (57 грн), 160 руб. (65 грн) и 180 руб. (74 грн). За 4 года цена выросла в среднем на 36%. Так, в 2015-м стоимость билетов составляла 30, 40, 50, 60 грн (до сентября 2015 года в «ДНР» основной валютой была украинская гривна).

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