Все равно, собака это съест или ребенок: В Луганске травят бездомных животных (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске по всему городу коммунальщики рассыпали отраву, чтобы отравить бездомных животных. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«По всему городу коммунальщики рассыпали отраву с кашей. Погибло много котов, собак, в том числе и домашних, мелких, хозяева которых не успели увидеть, что питомец подобрал. Или гуляли без поводка... Но, даже если на животных пофиг. Квартал Южный – это валяется возле 2-х детских садов...Я, например, глядя на гуляющих мам, дети которых бегут на пару метров вперед, не уверена, что, не дай Господи, какое-то дите 1-2 лет не потянет это в рот. Чтоб вы понимали, ни до какой больницы никто не доедет. А валяется это все не по углам и подвалам, а посреди дороги возле детского сада. По всему городу так», – пишет автор поста.

Жители Луганска признают проблему с бродячими животными, однако такой жестокий способ ее решения вызвал большую волну возмущений:

Марина: «Ужас какой! Бедные животные»;

Ольга: «Совсем не гуманно! Это очень печально, но ситуация с бездомными животными вышла из-под контроля после начала войны, многих питомцев бросили, уехав, потом они начали размножаться, увеличивая количество бродячих собак и кошек. На Заречном мимо мусорки возле одного из домов невозможно пройти, там целая стая собак, они кидаются на проходящих, забегая сзади! Я хоть и не боюсь собак, но все же не по себе становится»;

Александр: «Скормить эту дрянь "гуманистам"! Живодеры»;

Ирина: «Это твари, не люди, они наши братья младшие. Ужас какой, бедные животные»;

Маргарита: «В нашем городе все уже катится под откос, никто не контролирует порядок. Интересно, сколько лет смогут люди терпеть это? Тем людям, которые сейчас у власти, все равно – собака это съест или ребенок»;

Анна: «У нас на Мирном кусаются, с детьми страшновато гулять… Можно спокойно всех отловить и в одном месте всех усыпить и похоронить».

Люди пишут о том, что можно было бы прибегнуть к стерилизации:

Максим: «Это паскудный поступок. Есть питомники и программа стерилизации. В крайнем случае, нужно усыплять во время комендантского часа»;

Женя: «Выход один: стерилизация! Но она стоит денег».

Некоторые луганчане согласны и с таким решением проблемы. «Если уж смотреть с ракурса гуманности, лучше каша с отравой, а не стрельба», – считает Никита.

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