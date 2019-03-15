О жилищных проблемах переселенцев в Украине мало говорят, – правозащитница. Новости

В Украине о жилищных проблемах внутренне перемещенных лиц, кроме правозащитников в последнее время очень мало говорят и политики, и СМИ. Об этом в эфире «Громадського радіо» заявила правовой аналитик БФ «Право на защиту» (БФ «Право на захист») Элина Шишкина.

«Тематика прав переселенцев, особенно такая сложная тема, как жилье для внутренне перемещенных лиц, в последнее время как-то не поднимается в СМИ, о ней не говорят топ-политики, мало говорят журналисты. Об этом говорят правозащитные организации, международные организации, которые занимаются правами переселенцев, сами переселенцы пытаются не дать этой теме заглохнуть и говорят об этом», – сказала она.

«Жилье для переселенцев – это очень сложный вопрос. Мы скоро будем иметь шестой год войны, а государство до сих пор серьезно не обременено заботой по этому вопросу. До сих пор нет общегосударственной специальной программы для переселенцев, по которой они могли бы приобрести жилье. Все программы, которые есть и которыми могут воспользоваться ВПЛ, общие и рассчитаны на несколько льготных категорий – участники АТО, молодые семьи, ВПЛ», – продолжила Шишкина.

По ее мнению, государство пытается решить вопрос с временным, социальным жильем и больше предпочтение отдается именно этому аспекту. «Временное жилье – это не частная собственность, это пользование жильем. По закону люди, которые имеют право им пользоваться, могут делать это в течение года. Есть право дальнейшей пролонгации, что в принципе и делается. Но год подходит к концу, а семья в подвешенном состоянии. Это не решает вопрос с собственным жильем переселенцев», – отмечает правозащитница.

«Семья, проживающая там, должна иметь право первоочередного выкупа этого жилья, если городской совет захочет его продать. Но городской совет должен принять решение, вывести это жилье из фонда временного жилье и позволить семье, которая там живет его купить. И здесь куча вопросов: будет ли это делать городской совет, сможет ли семья выкупить жилье, какая будет цена», – отметила аналитик БФ «Право на защиту».

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