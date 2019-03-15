Хорошо, хоть колени не прострелил: На КПП «ДНР» отказывают в помощи льготникам. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области люди жалуются на сотрудников «силовых структур», которые находятся на КПП «ДНР». Об этом местные жители пишут в соцсетях.

«И снова, наверное, в тысячный, а то и миллионный раз – в ЧС представителей народной, стоящих на КПП, так называемых "солдат". Вопиющий случай не заставил себя ждать: на КПП в администрацию из очереди льготников обратился человек с просьбой пропустить поскорее автомобиль, так как человеку после операции стало плохо и должной помощи, по их словам, оказать не могут. В ответ: "Дожидайтесь очереди своей, ничего больше не можем сделать". При этом тупо развернулись и отошли в сторону. Неужели нет медиков на КПП ДНР? Теперь мне ясно, почему так часто умирают люди в очереди именно со стороны ДНР», – пишет очевидец.

Жители неподконтрольной Донетчины возмущены отношением на КПП:

Виталий: «Пушилин просто не хочет, чтобы народ в цивилизацию ездил»;

Жека: «Если хватает 1 раз в 5 лет поездки в Седово, с сельским часом, то не все такие»;

Алина: «Да творят они, что хотят. Точнее, что хочет старший в этой смене»;

Андрей: «Хорошо, хоть колени не прострелил!»;

Лера: «Откуда у нас в республике столько бессердечных людей? Люди, очнитесь: каждому может стать плохо в этих очередях… Где же человечность».

При этом некоторые считают, что в ситуации виновны те, кто пересекает линию разграничения. Другие с этим не согласны:

Ксюша: «Вами так называемые "солдаты", вообще-то, люди подневольные, если вам неизвестно. А если хреново себя чувствуешь или после операции, неужели нельзя перенести поездку? Знаете же все, че там на этих КПП творится»;

Наталия: «Так за пенсией спешил же ценою жизни. Не дай бог, денег не дадут»;

Александр: «Действительно, зачем людям деньги? Понапридумывают...»;

«Tretia»: «Я очень сочувствую человеку, попавшему в такую ситуацию. Но возникает вопрос: не сами ли люди и создают такие ситуации? Такая была необходимость после операции ехать через блокпосты, прекрасно зная, какая там сложная обстановка».

Также люди пишут о том, что нужно было не рассчитывать на медиков или внимание со стороны участников незаконных вооруженных формирований, а вызывать «скорую»:

Ванек: «"Скорую" вызываешь и все, а не панику разводить... Там и так много всех, одно не могу понять – зачем там ГАИ»;

Алина: «Калым собирать, своих пропускать. Там кого только нет. Не раз наблюдали, как с АТБ пакетами по машинам садились. Ну что ж, тоже люди и тоже скучают по нормальной колбасе и коньяку».

Напомним, что в течение октября-декабря 2018 года на линии разграничения со стороны «ДНР» отмечались большие очереди. Наиболее проблемные участки – КПП «Горловка» (в районе украинского КПВВ «Майорское») и КПП «Александровка» (в районе украинского КПВВ «Марьинка»).

В частности, введены процедуры, которые задерживают людей на КПП: люди жалуются на усиленный досмотр и что «пограничники ДНР» часто снимают отпечатки пальцев, в отдельном талоне нужно указывать свои персональные данные (ФИО, дата рождения, номер телефона, IMEI телефона).

Жители утверждают, что большие очереди со стороны «республики» созданы искусственно, т. к. КПП «ДНР» на линии разграничения – это доходный бизнес структур «министерства госбезопасности».

При этом, как заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, они ничего не могут сделать с коррупцией на «республиканских» КПП, пока люди не будут подавать заявления в «прокуратуру» с «конкретными фактами, именами и фамилиями».

Ситуация с очередями и смертями на КПП не стала лучше и в 2019 году. В частности, 7 февраля в «ДНР» на КПП «Александровка» умер мужчина 1944 года рождения. Также сообщалось, что 7 февраля на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области, на КПП «ДНР» вблизи Майорска под Горловкой умер мужчина.

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