Сводка из зоны ООС за 14 марта: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 4 обстрела украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Об этом сегодня, 15 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксирован обстрел из крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Богдановка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» обстрелы велись:

из стрелкового оружия – вблизи Травневого;

из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Луганского;

из минометов калибром 82 мм – у Катериновки.

С начала текущих суток обстрелы позиций украинских войск не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «подразделения ВСУ за минувшие сутки 11 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 70 единиц. Под огнем оказались район аэропорта на севере Донецка ("Вольво-центр"); горловские поселки шахты им. Гагарина, Доломитное, Зайцево; прилегающее к Ясиноватой село Крутая Балка; села Набережное и Саханка. При обстрелах применялись гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе и сел Калиновка и Лозовое. Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».