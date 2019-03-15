Выборы-2019: В ЦИК рассказали о судебных делах. Новости

Центральная избирательная комиссия на сегодня принимала участие в 59 судебных делах. Из 59-ти поданных против ЦИК исков удовлетворены лишь 3. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 марта, в ходе пресс-конференции на тему: «15 дней до дня голосования: актуальные вопросы подготовки и проведения очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года» в Киеве рассказала председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

«ЦИК восстановила свою позицию как органа, который не является статистом в избирательном процессе, а который является определенным администратором. Я обращаю ваше внимание на то, что уже на сегодня избирательная комиссия приняла участие в 59 судебных делах», – сказала она.

«В 28-ми делах в исках против ЦИК было отказано. Оставлено без рассмотрения из этих 59-ти дел – 16 дел. Удовлетворены были всего лишь 3», – добавила она.

По словам Слипачук, эти судебные дела установили очень важные вещи. «Они однозначно установили, что обязательность решений ЦИК, которые она принимает в форме постановлений, разъяснений, рекомендаций, означает необходимость их учета всеми без исключения лицами при решении вопросов, касающихся избирательного процесса», – сообщила председатель ЦИК.

Ранее сообщалось, что для тех военных, которые служат в районе операции Объединенных сил и будут находиться во время выборов на передовых позициях, подвоз ящиков с бюллетенями не предусмотрен.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинца, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.

Переселенцы и жители неподконтрольной Украине территории также могут принять участие в голосовании. Для этого необходимо изменить адрес голосования, заранее (до 25 марта) обратившись в отдел Государственного реестра избирателей по месту вашего пребывания в день выборов или месту регистрации в качестве внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Переселенцы на собственном опыте констатируют, что данная процедура занимает не более 10-ти минут.

Проверить наличие своего имени в списке избирателей можно онлайн.

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