В Донецке на перекрестке столкнулись автомобили (Фото). Новости

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В Донецке на перекрестке столкнулись автомобили (Фото)

ДН

15.03.19 15:51dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП. Об этом сегодня, 15 марта, сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают местные жители, в Донецке на перекрестке в районе рынка «Майский» сегодня днем столкнулись автомобили. Причиной аварии дончане считают неработающий светофор.

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