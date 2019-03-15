В Донецке на перекрестке столкнулись автомобили (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП. Об этом сегодня, 15 марта, сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают местные жители, в Донецке на перекрестке в районе рынка «Майский» сегодня днем столкнулись автомобили. Причиной аварии дончане считают неработающий светофор.

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