В Донецке на перекрестке столкнулись автомобили (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП. Об этом сегодня, 15 марта, сообщают очевидцы в соцсетях.
Как рассказывают местные жители, в Донецке на перекрестке в районе рынка «Майский» сегодня днем столкнулись автомобили. Причиной аварии дончане считают неработающий светофор.
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