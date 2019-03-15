Ситуация в пунктах пропуска днем 15 марта. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 15 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Марьинка»:
- «Администратор»: «11:13. "Каргилл". В сторону Украины приблизительно 120 машин общей, льгота наполовину меньше, пеших много»;
- Коля: «11:15. "Каргилл" стоит, протяжки на пару машин»;
- Alex: «11:29. На "Каргилле" в Украину общая до спуска с моста. Льгота вдвое меньше. Протяжка 2-3 машины в полчаса».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Юлия: «11:58. Еленовка – до церкви»;
- Светлана: «12:09. Пешие Александровка – человек 200. Работает одна касса»;
- Юлия: «12:39. Еленовка в сторону Донецка. Час назад было машин 30»;
- Александр: «13:31. Новотроицк в Донецк, общая машин 40, льгота машин 30».
КПВВ «Гнутово»:
- Алик: «12:58. В Октябре в Мариуполь очередь очень большая, край очереди за магазином»;
- Максим: «13:10. Октябрь в Украину – от середины камышей».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
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