Ситуация в пунктах пропуска днем 15 марта. Новости

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Ситуация в пунктах пропуска днем 15 марта

ДН

15.03.19 14:39dnews.dn.uaНовости

Фото: Госпогранслужба Украины

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 15 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

  • «Администратор»: «11:13. "Каргилл". В сторону Украины приблизительно 120 машин общей, льгота наполовину меньше, пеших много»;
  • Коля: «11:15. "Каргилл" стоит, протяжки на пару машин»;
  • Alex: «11:29. На "Каргилле" в Украину общая до спуска с моста. Льгота вдвое меньше. Протяжка 2-3 машины в полчаса».

КПВВ «Новотроицкое»:

  • Юлия: «11:58. Еленовка – до церкви»;
  • Светлана: «12:09. Пешие Александровка – человек 200. Работает одна касса»;
  • Юлия: «12:39. Еленовка в сторону Донецка. Час назад было машин 30»;
  • Александр: «13:31. Новотроицк в Донецк, общая машин 40, льгота машин 30».

КПВВ «Гнутово»:

  • Алик: «12:58. В Октябре в Мариуполь очередь очень большая, край очереди за магазином»;
  • Максим: «13:10. Октябрь в Украину – от середины камышей».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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