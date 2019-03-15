В «ДНР»: В Донецке во время акции 31 марта возможны провокации с массовыми жертвами (Документы). Новости

На воскресенье, 31 марта, в неподконтрольном украинской власти Донецке готовится масштабная провокация. В день, когда в Украине состоятся выборы президента, на центральной площади города запланировано массовое мероприятие. Об этом сообщает украинская группа «Информационное сопротивление».

Планируется, что на площадь Ленина в Донецке привезут около 100 тыс. чел. (несмотря на то, что площадь физически не вмещает такое количество людей). Подвоз будет организован автобусами.

Опубликована также схема размещения на площади людей, прибывших из разных городов.

«Информационное сопротивление» отмечает, что во время акции планируется на камеры российских СМИ рассказать о «геноциде по отношению к жителям Донбасса» со стороны Порошенко и символично «вручить» ему орден или «медаль Иуды». Апогеем станет запуск 100 тысяч шаров, раскрашенных в цвет флага РФ.

По данным группы «Информационное сопротивление», велика вероятность того, что во время этой массовой акции 31 марта состоятся провокации. Например, взрыв с большим количеством жертв, зафиксированный российскими СМИ. Эксперты группы считают, что провокации могут стать поводом для полноценного российского вторжения на территорию Украины.

Ранее сообщалось, что, как сообщил «экс-депутат ДНР», экс-глава разведки «ДНР» Евгений Тинянский, в Донецке 31 марта, в день выборов президента Украины, планируют провести очередную акцию.

Читайте также: