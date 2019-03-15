Есть сомнения: Житель Донецка проверил, был ли флаг Украины в микрорайоне Мирный (Фото). Новости

У жителей неподконтрольного украинской власти Донецка возникли сомнения по поводу того, что 14 марта в микрорайоне Мирный вывесили флаг Украины. Об этом в соцсети написал дончанин Александр Валентинович, приложив свои фотодоказательства.

Так, вчера соцсети и СМИ опубликовали новость, что на флагштоке около остановки «Микрорайон Мирный» был поднят украинский флаг. Подавались соответствующие фотографии с разных ракурсов:

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Фотограф Александр Валентинович, проживающий в микрорайоне Мирный, отправился на место события и также сделал снимки:

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Он отмечает, что противоречие не в том, что флага не было (его могли и снять к этому моменту), а что сейчас на рекламных щитах висят иные билборды.

«Не поленился, сходил клацнул на телефон. На бордах даже реклама разная... Фото сделаны с разницей в несколько часов, и переклеить ее не могли, да и висит она там уже довольно таки давно…», – комментирует дончанин.

Тем не менее, некоторые дончане настаивают, что флаг был. Также акцентируют, что на первых распространенных фотографиях на щитах висит реклама конфет «Фаворит» российской компании «Lakond», которые появились в Донецке уже при «ДНР».

«В любом случае реклама Лаконда, и это точно уже не 2014 год», – рассуждает дончанка Наталья Грановская.

«Инет подсказывает, что "Фаворит" начали выпускать с 2017 года», – дополняет ее Евгения Мартынова.

Действительно, согласно данным кондитерской компании, «Фаворит» – это новинка конца декабря 2017 года:

«50/50! Флаг, может, сегодня (14 марта, – ред.) и висел, но фото точно не сегодняшнее, слишком много не состыковок», – резюмирует Александр Валентинович.

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