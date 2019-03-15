В 2-3 раза дороже: Жители Донецка возмущены наценками на товары из России. Новости

Жители неподконтрольного украинской власти Донецка возмущены, что цены на товары у них в несколько раз дороже, чем в России. При этом уровень доходов в «ДНР» в разы ниже. Своими рассуждениями они делятся в социальных сетях.

Так, дончанин показала ситуацию на примере разницы цен на товары Ikea, которые появились в торговом центре «Донецк сити».

«Бизнес такой только у нас походу, не в первый раз вижу, когда наценка дикая, и не удивительно, что нихе*а не покупают. В "Донецк сити" появился ряд с икеевской посудой, аж обрадовался, она ведь дешевая относительно и практичная. Но, не тут то было. Цена в 2 раза дороже, чем в той же Икее...», – пишет он.

Мужчина показал, что сервиз, который в Ikea стоит 2 499 руб. (1 020 грн), в «Донецк сити» продают за 4 483 руб. (1 830 грн по местному курсу валют), т. е. на 79% дороже.

Для увеличения – кликните на изображении

«Был и комплект пластиковых контейнеров, который у меня есть, но еще один пригодился бы, стоит – 450 руб. (184 грн, – ред.) против 250 руб. (102 грн) в Икее. Зачем вы так? Ну зачем? Сделайте наценку в 10-20%, не 100-200%, покупать же будут», – дополняет он.

Другие горожане подтверждают ситуацию с наценками. «Я сама постоянно скупляюсь в Ростове. У нас ничего не беру. И даже мебель с Икеа везу (то, что в машину влезет). И была очень удивлена когда у нас в "Соте" увидела стол "Ингу", стулья, и многое другое из "Икеа", только в 3 раза дороже, чем сама покупала. Я все понимаю, но не настолько же наглеть», – пишет Ольга.

Высокие наценки отмечают на многие товары. «Тут донецкая группа есть "Постелька", я просто обратила внимание у них на одеяло из овечьей шерсти. У меня есть такие. Еще 10 лет назад мы покупали их за 100 грн. Мне стало интересно, сколько такое может стоит сейчас. В этой "Постельке" они стоят 2 тыс. руб. (816 грн), а на ОЛХ их продают от 250-350 грн, а опт еще дешевле – 180-200 грн», – приводит свой пример Наталья.

«Кто приезжает, прозревает с наших цен и с услуг ужасных. Плюс нам же везут весь непотреб из России», – возмущается дончанин Александр.

Иные горожане пытаются оправдать торговые сети трудностями их работы в «ДНР», высокими ставками растаможки, налогов и иных сборов:

«Гертруда»: «У них же таможня, и все дела, вот и гнут цены»;

Анастасия: «Таможню смотрели с их тарифами?.. Не... А посмотрите»;

Александр С.: «А вы съездите в "Икею" в Ростов, привезите. Если много товара – то растаможите (+наценка), если мало – то без растаможки, но тогда поездка не очень рентабельна, поэтому все равно наценка. Плюс аренда площади в одном из самых дорогих ТЦ города. Плюс зарплата продавцу. Я посмотрю, как вы с 10% наценкой будете зарабатывать. Я сам недоволен ценами. Но судить легко, когда сами никогда не работали на себя, а за зарплату».

Также сообщают, что в «ДНР» уже сформировался свой «челночный» бизнес, когда люди ездят в тот же Ростов-на-Дону за товарами под заказ. «Есть люди которые возят под заказ и из Икеи, как раз там под 20-25%», – обращает внимание Андрей.

В итоге участники дискуссии приходят к выводу, что цены в «ДНР», конечно, завышенные на фоне уровня зарплат, но ничего с этим не сделать, приходится смириться.

Читайте также: