Запрет на выезд: В «ДНР» обсуждают, как выехать на свободную территорию. Новости

Жители неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области в социальных сетях обсуждают возможность выехать в Украину при запрете на выезд из «ДНР».

«Если подписали бумажку о невыезде с территории ДНР в Украину. Есть какая-то возможность выехать? Может перевозчики возят?», – задает вопрос Наталья.

В своих ответах пользователи считают, что с «подпиской» о запрете покидать «ДНР» пересечь линию разграничения невозможно, хотя есть варианты.

Кристина: «Нет, у них есть данные, у кого невыезд! Вернут обратно…) У меня сотрудник так поехал, но это даже с тем учетом, что он не подписывал ничего, просто директор сам передал данные, кому невыезд поставить! И все, не пропустили днр. Не коммерческая фирма, а образовательное учреждение. Всех, кто работает замами и приближенными, всех на список написал директор и передал данные, и теперь у всех запрет»;

Алексей: «Кому он передал и на основании чего? Действует Указу Главы ДНР № 363. В нём прописано, кому запрещен выезд. Остальные спокойно выезжают. По всей видимости, ваш коллега врет. Кроме того, "передавать данные" директор мог себе только в известное место. Кадровый состав, а также непосредственно то, кому можно, а кому нет – есть в распоряжении МГБ»;

Николай: «Через Россию попробуйте. В Россию-то не запрещено»;

Алиса: «Знаю, что в объезд возят»;

Алексей: «Если у вас действительно есть какие-то такие срочные дела, то обратитесь в приемную МГБ. Заполните заявление, и езжайте по своим срочным делам».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» собрали подписи о запрете выезда на подконтрольную Украине территорию с «госслужащих» и работников бюджетных организаций.

Кроме того, в «ДНР» сообщили, что в 2017 и 2018 годах на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области задержаны более 20 «госслужащих». Все они нарушили «указ» «главы ДНР», запрещающий выезд из «ДНР».

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