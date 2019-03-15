Будут пеших мариновать: На посту «ДНР» открыли чебуречную (Фото). Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины в районе КПП «Александровка» («Каргилл») открыли чебуречную. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.

Также опубликовано фото ларька «Донецкие чебуреки».

«На 17 часов очередь на Донецк на украинском бп машин 25-30, на днр бп – около 70, из Донецка машин 50 общей (ниже блоков) и льготы приблизительно 20 машин. Пеших со стороны Украины много, но быстро очередь продвигалась. А вот из Донецка сегодня пешую очередь очень медленно пропускали – люди в 10:00 выехали с Южного и только в 14:20 прошли бп днр. Ветрюган, холодно. Зато чебуреки теперь там жарят, заботятся, что бы народ не голодал в долгих очередях», – пишет автор фото.

Пользователи с иронией комментируют открытие чебуречной.

Андрей: «Теперь еще, чтобы чебуречная заработала, будут пеших мариновать....»;

Максим: «Ничего личного, просто бизнес. Удивляюсь, как еще вояки там мотель не поставили»;

Бритые: «Лучше шезлонги и бассейн, за целый день летом можно будет загореть и покупаться».

Напомним, на КПП «Александровка» («Каргилл») сегодня, 15 марта, собрались большие автомобильные очереди в направлении подконтрольной украинским властям территории.

Ранее сообщалось, что на КПП «ДНР» отказывают в помощи льготникам.