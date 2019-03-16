Ситуация в пунктах пропуска утром 16 марта: Проезда ожидали 255 авто. Новости

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Ситуация в пунктах пропуска утром 16 марта: Проезда ожидали 255 авто

16.03.19 09:43dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня утром, 15 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 15 марта через контрольные пункты въезда-выезда последовало 45000 человек и 5500 транспортных средств:

  • «Майорское» – 10425 человек и 1160 транспортных средств;
  • «Марьинка» – 9990 человек и 1620 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» – 8945 человек и 1480 транспортных средств;
  • «Гнутово» – 5320 человек и 1120 транспортных средств.
  • «Станица Луганская» – 10240 человек.

Сегодня, 16 марта, на въезд и выезд на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: 

  • «Майорское» – 20/70; 
  • «Марьинка» – 10/70; 
  • «Новотроицкое» – 0/40; 
  • «Гнутово» – 20/25.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей. 

КПВВ «Марьинка»:

  • Рома: «5:38. Каргил – основная на мосту. Льгота в половину. Усиленно прибывают авто»;
  • Ната: «6:28. «С 05:35 (мск) продвинулись машин на десять»;
  • Костя: «7:30. Машины на мосту, льгота до моста»;
  • Катрин: «7:49. Передо мной машин 10. Я перед местом, где обычно броневик стоит»;
  • Катрин: «8:53. Каргил в Донецк основная машин 30»;
  • Костя: «8:58. «Марьинка: В сторону Украины на нулевом посту пешая очередь человек 400».

КПВВ «Новотроицкое»:

  • Andrew: «4:07. Еленовка: где-то 50 основной»
  • Andrew: «6:21. В Мариуполь уже полный мрак – до церкви. Едут только перевозы. В Донецк еще рано. Пока еще идет реверс»;
  • Сергей: «6:38. Еленовка: очередь за церковь на 7:30 (мск)»;
  • Andrew: «8:57. Еленовка с 7 часов подвинулись машин на 20. Час стоим. Едут одни перевозы. Очередь за церковью»;
  • Анна: «9:14. Приехали на Еленовку в 5:20 (мск), основной было 75, льготы 30. Проехали по льготе в 10. Пускали в 4 ряда».

КПВВ «Гнутово»:

  • Светлана: «6:17. Октябрь – 7:15 (мск) – середина поселка. Дорога – мрак»;
  • Ольга: «8:51. Гнутово на весь поселок»;
  • Андрей: «9:00. Задница, машин через весь поселок, льгота на мосту в камышах».

О ситуации на КПВВ «Майорское» и «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

Напомним, 17 марта, КПВВ «Новотроицкое» не будет проводить пропуск граждан через линию соприкосновения в связи с реконструкцией.

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