День шатателя: В «ДНР» предлагают установить новый праздник. Новости

Жители временно неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области возмущены обилием «праздников», которые устраивает «ДНР». Так, в социальных сетях обсуждают два новых профессиональных праздника – «день пчеловода» и «день геолога», которые учредил «глава ДНР» Денис Пушилин.

«На фоне дичайшей безработицы и обнищания населения– это очень важное и и архисвоевременное решение главы. Как мы бы смогли жить и развиваться без этих важных дней в нашей жизни-то? Бурные и продолжительные аплодисменты. Когда же примут постановление об установлении "Дня шатателя режима"», – написал дончанин Сеня.

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