Ситуация в пунктах пропуска днем 16 марта. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 16 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Федор: «12:50. На Никитовке в Артемовск. Машин примерно 60-70. Пеших нет»;

Алена: «13:47. На украинской таможне на Майорске больше часа не работает база».

КПВВ «Новотроицкое»:

Рsycho: «11:14. Приехали в Еленовку в 5:15 (мск). В основную очередь. Сейчас стоим 30 в основной»;

Weber: «11:19. Еленовка на Украину основная до церкви. Льгота – 70 штук»;

Sa: «11:50. Еленовка в Украину основная до церкви. За поворотом. Льгота – не видно отсюда»;

Ася: «12:23. Машин – мрак. Пускают медленно»;

Натали: «13:20. Еленовка на выезд полная Ж!!!»;

Сергей: «14:01. Новотроицк машин не много на Донецк»;

Alex: «14:03. Еленовка на Марик Очередь до остановки».

КПВВ «Гнутово»:

Татьяна: «10:55. Октябрь, от середины Куликово, жесть»;

Driver: «11:11. На Донецк Пищевик машин 10».

О ситуации на КПВВ «Марьинка» и «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

Читайте также: