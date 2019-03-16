Ситуация в пунктах пропуска днем 16 марта. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 16 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское»:
- Федор: «12:50. На Никитовке в Артемовск. Машин примерно 60-70. Пеших нет»;
- Алена: «13:47. На украинской таможне на Майорске больше часа не работает база».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Рsycho: «11:14. Приехали в Еленовку в 5:15 (мск). В основную очередь. Сейчас стоим 30 в основной»;
- Weber: «11:19. Еленовка на Украину основная до церкви. Льгота – 70 штук»;
- Sa: «11:50. Еленовка в Украину основная до церкви. За поворотом. Льгота – не видно отсюда»;
- Ася: «12:23. Машин – мрак. Пускают медленно»;
- Натали: «13:20. Еленовка на выезд полная Ж!!!»;
- Сергей: «14:01. Новотроицк машин не много на Донецк»;
- Alex: «14:03. Еленовка на Марик Очередь до остановки».
КПВВ «Гнутово»:
- Татьяна: «10:55. Октябрь, от середины Куликово, жесть»;
- Driver: «11:11. На Донецк Пищевик машин 10».
О ситуации на КПВВ «Марьинка» и «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.
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