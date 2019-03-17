Ситуация в пунктах пропуска утром 17 марта: Проезда ожидали 235 авто. Новости

Сегодня утром, 17 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 16 марта через контрольные пункты въезда-выезда последовало 41,6 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств:
- «Майорское» – 9780 человек и 1140 транспортных средств;
- «Марьинка» – 9530 человек и 1585 транспортных средств;
- «Новотроицкое» – 8440 человек и 1530 транспортных средств;
- «Гнутово» – 5170 человек и 1215 транспортных средств.
- «Станица Луганская» – 8715 человек.
Сегодня на въезд и выезд на КПВВ находилась такое количество транспортных средств:
- «Майорское» – 25/50;
- «Марьинка» – 30/80;
- «Гнутово» – 30/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское»:
- Приходько: «8:43. Блок пост Горловка. По состоянию на 09:35 (мск), 180 автомобилей, 20 автобусов и микроавтобусов, до 80 человек пешей очереди».
КПВВ «Марьинка»:
- Ольга: «5:37. Основная на выезд на мосту, льготы половина»;
- Юлия: «7:58. Мои стоят 180 на выезд»;
- Юрий: 8:44. На 7 утра основная очередь150 метров до поворота на ХБК, льгота на спуске с моста».
КПВВ «Станица Луганская»:
- Ирина: «9:01. 7:30 (мск) на ЛНР примерно 3 пролета, на украинском тоже 3 пролета. В 9:40 (мск) все прошли».
О ситуации на КПВВ «Гнутово» на данный момент не сообщается.
На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» 17 марта не проводится пропуск граждан через линию разграничения в связи с реконструкцией.
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